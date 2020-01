¿Quiénes son los ministros que conforman la Suprema Corte?

Con la investidura de Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por primera vez en la historia tres mujeres forma parte del Máximo Tribunal Constitucional del país.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, reconoció que se trata de un día histórico y un paso importante hacia la paridad de género.

Asume Margarita Ríos Farjat como ministra de la SCJN Se convierte en la tercera mujer en el pleno del máximo tribunal de justicia de la Nación y estará en el cargo 15 años

“Hoy es un día histórico. Por primera vez desde la reforma de 1994 habrá 3 ministras en la SCJN. Un paso muy importante hacia la paridad de género. Bienvenida ministra Ríos-Farjat, estoy seguro de que su llegada sumará a la defensa y el desarrollo de los DH", escribió.

Hoy es un día histórico. Por primera vez desde la reforma de 1994 habrá 3 ministras en la #SCJN. Un paso muy importante hacia la #ParidadDeGénero. Bienvenida ministra @MargRiosFarjat estoy seguro de que su llegada sumará a la defensa y el desarrollo de los #DDHH. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) January 6, 2020

Pero, ¿quiénes conforman el Alto Tribunal?

Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Doctor en Derecho por la UNAM. Se desempeñó como abogado postulante en materia constitucional durante 25 años y combinó su actividad con la vida académica.

Ha impulsado criterios garantistas, entre los que destacan: asuntos sobre el derecho a la libertad de expresión relacionados con el derecho al honor, a la intimidad y la no discriminación; sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, destacan los relacionados con la no discriminación en anuncios de trabajo, los efectos horizontales de los derechos en materia de personas con discapacidad, el modelo social de discapacidad en casos de interdicción, y el desarrollo de principios para determinar responsabilidad de casos de Bullying, entre otros.

El 2 de enero de 2019 fue electo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Primera Sala (civil-penal)

Presidente de la Primera Sala, Juan Luis González Alcántara Carrancá: Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, cuenta con Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona.

Desde 1992, fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; del año 2000 al 2003 fue Presidente de esa Institución y desde 2004 desempeñó el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Es licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. En noviembre de 2012 fue designado Ministro de la SCJN por el Senado de la República, cargo que ocupa desde el 1 de diciembre de ese año por un periodo de 15 años.

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: Estudió la Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Master en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España y Doctor en Ciencia Penales.

Se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sala Penal y Civil a partir del 10 de febrero de 2011.

Ministra Norma Lucía Piña Hernández: Es abogada por la UNAM y profesora en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, tiene una especialidad en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación.

Se ha desempeñado como profesora de Educación Primaria, juez de Oposición, juez de Distrito, Magistrada de Circuito y actualmente como ministra del Máximo Tribunal Constitucional.

Ministra Margarita Ríos-Farjat: llega a la SCJN en sustitución de Eduardo Medina Mora tras su renuncia en octubre pasado. Previo a su investidura, se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria.

Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con un doctorado en Política Pública por el Tec de Monterrey.

Se ha desempeñado en el Poder Judicial de 1996 a 1999 y desde ese año ejerció el Derecho de forma independiente.

Segunda Sala (administrativa-laboral)

Presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek: Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con Maestría y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. Ha fungido como Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal por más de 10 años, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la extinta PGR; Procurador Fiscal de la Federación; Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros.

En diciembre de 2015 fue ratificado como ministro de la SCJN y desde 2019 como presidente de la Segunda Sala.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa: Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana.

Se ha desempeñado como directora de Asuntos Políticos de la Dirección General del Departamento del entonces Distrito Federal, asesora Jurídica General del Infonavit, Magistrada Unitaria de Tribunales Agrarios, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, entre otros.

Ministro Luis María Aguilar Morales: Es licenciado en Derecho por la UNAM. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1968 como taquimecanógrafo judicial y se ha desempeñado como juez de Distrito y magistrado de Distrito. En 1995 fue nombrado Secretario General de la Presidencia y Oficial Mayor y ha participado en numerosos asuntos de amparo y procesos penales y civiles.

Fue designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, cargo que ocupa a partir del 1o. de diciembre de 2009, quedando adscrito a la Segunda Sala.

Ministro José Fernando Franco González Salas: Cuenta con estudios en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad de Warwick, Reino Unido, abogado por la Escuela Libre de Derecho.

Es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 12 de diciembre de 2006.

Ministro Alberto Pérez Dayán: es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con una especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana, una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la Maestría en Derecho y el Doctorado en Derecho en la UNAM.

Funge como ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2013, quedando adscrito a la Segunda Sala del Alto Tribunal.