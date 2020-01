EU no retirará tropas de Irak, anuncia el Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró este lunes que "no hay ninguna decisión de abandonar Irak", tras el anuncio de que se reubicarán las tropas estadounidenses en el territorio iraquí.

Parlamento iraquí solicita acabar con presencia militar extranjera El Parlamento aprobó una moción en la que solicita al Ejecutivo que "trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera en el país".

"No hay ninguna decisión de abandonar Irak", afirmó Esper en una comparecencia no anunciada con los periodistas en el Pentágono, minutos después de que se conociera una carta enviada por el Ejército de EU al Ministerio de Defensa iraquí en la que se apuntaba el movimiento de tropas, sin aclarar si se trataba o no de un repliegue.

"En debida deferencia a la soberanía de la República de Irak, y según lo solicitado por el Parlamento y el primer ministro iraquí, la coalición internacional reubicará las fuerzas en el transcurso de los próximos días y semanas para preparar un desplazamiento posterior", señaló el general de brigada William H. Seely III, comandante del llamado Grupo de Trabajo en Irak en una carta dirigida al Ministerio de Defensa iraquí.

La misiva explica que para llevar a cabo esta tarea las fuerzas de la coalición incrementarán los desplazamientos en helicópteros sobre y en los alrededores de la fortificada Zona Verde de Bagdad, sede de embajadas e instituciones gubernamentales.

La carta es "incoherente respecto a donde estamos ahora", dijo el secretario de Defensa.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, Mark Milley, aclaró a los periodistas que la misiva "es un borrador": "Fue un error, no debió haber sido publicada", precisó.

La tensión se ha elevado en los últimos días entre Teherán y Washington por la muerte del poderoso comandante iraní de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Qasem Soleimaní en un ataque estadounidense en Irak.