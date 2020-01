Australia sacrificará a 10 mil camellos porque "beben mucha agua"

En medio de los peores incendios forestales de la historia de Australia, más de 10 mil camellos serán sacrificados desde helicópteros, debido a que beben "demasiada agua", reportan medios locales.

Los sacrificios serán realizados por francotiradores profesionales, quienes comenzarán la "eliminación" de las especies este, miércoles luego de una orden de los líderes aborígenes en las tierras de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY).

Los lugareños se han quejado de que los animales entran en las comunidades y causan estragos mientras buscan cualquier fuente de agua disponible, incluidos grifos y tanques.

"Nos hemos quedado atrapados en condiciones apestosas e incómodas, sintiéndonos mal, porque los camellos están entrando y derribando cercas, entrando por las casas y tratando de llegar al agua a través de aires acondicionados", señaló Marita Baker, miembro de la junta ejecutiva de APY, en declaraciones a The Australian .

Los animales también son objeto de preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que emiten metano equivalente a una tonelada de dióxido de carbono por año, informó el periódico.

¿Qué dicen las autoridades de Australia?

Un vocero del Departamento de Medio Ambiente y Agua del Sur de Australia dijo que el creciente número de camellos había causado varios problemas en la región.

"Esto ha resultado en daños significativos a la infraestructura, peligro para las familias y las comunidades, mayor presión de pastoreo en las tierras APY y problemas críticos de bienestar animal, ya que algunos camellos mueren de sed o se pisotean entre sí para acceder al agua", dijo el portavoz al periódico digital news.com.au.

"Los animales muertos contaminaron importantes fuentes de agua y sitios culturales" –Autoridades en Australia

Se espera que la operación para controlar la población de camellos, que se estima en un total de 1.2 millones en todo el país, dure cinco días.

Sus cadáveres se dejarán secar antes de quemarlos o enterrarlos, informó ABC News .

Sacrificio "necesario" de camellos en Australia

Los camellos se introdujeron en Australia desde India y Afganistán durante el siglo XIX, y se utilizaron para el transporte y la construcción.

Si no se llevara a cabo el sacrificio, la población de camellos se duplicaría cada ocho a 10 años.

La operación se produce en medio de estimaciones de que más de mil millones de animales han muerto en los incendios forestales que se han desatado en Australia.

Chris Dickman, ecologista de la Universidad de Sydney, dijo a HuffPost que las estimaciones anteriores de que casi medio billón de criaturas habían perecido eran conservadoras porque no incluían animales como murciélagos, ranas e invertebrados.