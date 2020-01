Descartan envenenamiento de perros para robar casas en la zona de Polanco

Vecinos y concejalas en Miguel Hidalgo desmintieron que exista envenenamiento de perros para robar casas en la zona de Polanco.

El diputado local Federico Döring expuso que esta es una nueva de modalidad de robo que se ha presentado en la zona; sin embargo, Trinidad Belaunzarán, coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que no tienen detectado ningún caso de envenenamiento de perros para asaltar viviendas.

“Entregamos reportes de manera bimestral con #cifrasciudadanas y no hay nada de eso. En las Lomas de Chapultepec estamos conectadas mil familias a través de redes y no hay caso en concreto de eso, se especuló que esto había sucedido en un caso en diciembre en Lomas de Reforma en la calle de Castillo de Chapultepec, pero no se hizo ninguna denuncia formal en donde se declare esto”, expuso.

De igual forma, indicó que consultaron a los coordinadores de Polanco y Anzures del Observatorio de Seguridad Ciudadana y tampoco tienen casos registrados.

“Creemos que noticias que no se sustentan en casos reales pueden crear paranoia entre los vecinos y además dar ideas a los ladrones. La cifra ciudadana de delitos de esta época decembrina en la zona de Lomas de Chapultepec es baja a comparación de otros años”, indicó

No hacer paranoia

En este sentido, el concejal Raúl Paredes pidió al diputado Federico Döring no causar psicosis de manera irresponsable en la población, ya que no existen banda que drogue perros para asaltar en la demarcación. Exhortó al legislador presentar las denuncias ante las autoridades competentes si existiera materia para realizar investigaciones.

“Leo con preocupación las declaraciones del diputado donde alerta que en colonias como Lomas de Chapultepec, Polanco y Anzures, supuestamente, bandas de delincuentes operan drogando a perros para poder ingresar a las casas, y hasta el momento no hay denuncias ni comentario de vecinos de las colonias mencionadas que sustenten dicho modo de operar, no existen bandas que maten perros en Miguel Hidalgo”, manifestó.

