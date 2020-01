¡Todo está bien!, asegura Donald Trump tras ataque de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que todo "está bien" tras el ataque de Irán a dos bases militares estadounidenses en Irak.

A través de Twitter, el mandatario dijo que será hasta este miércoles por la mañana cuando dará un mensaje a la ciudadanía

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020