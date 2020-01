Irán no busca la escalada o la guerra, pero nos defenderemos: canciller

Tras el ataque a dos bases militares de Irak, que albergan a militares estadounidenses, el canciller de Irán indicó que su país se defenderá "ante cualquier agresión".

"Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la base de objetivos de la Carta de la ONU", indicó Zarif a través de Twitter. "desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios. No buscamos la escalada o la guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión", indicó.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020