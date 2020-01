Denuncian intimidación de municipales de Tenancingo contra periodista de Fox News

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que va a colaborar con el gobierno de Tlaxcala y autoridades municipales de Tenancingo, para investigar y sancionar a quienes impidieron realizar su trabajo a la periodista Lara Logan de "Fox News".

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que la camioneta en donde viajaba la corresponsal de guerra fue bloqueada por policías municipales de Tenancingo, quienes le solicitaron salir de la ciudad, mientras investigaba sobre el tráfico sexual en la ciudad.

There are parts of Mexico that journalists (foreign/national/local) aren't able to report freely in.

Fox News went to a town in Mexico notorious for sex trafficking accompanied by US officials. Local police blocked their path and asked them to leave.https://t.co/5VAAKBylti

— Chrissie Murray (@chrissiemurray) January 7, 2020