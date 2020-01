Avión ucraniano con 180 pasajeros se desploma en Irán

Un avión ucraniano con 180 pasajeros y tripulantes a bordo se estrelló este miércoles cerca del aeropuerto Imán Jomeiní, al sur de Teherán, según la agencia iraní de noticias IRNA.

El aparato, un Boeing 737 de la compañía ucraniana UIA, salió del aeropuerto iraní con destino a Kiev y debido a problemas técnicos se precipitó al suelo poco después del despegue.

Hasta el momento no ha trascendido si hay víctimas en el accidente pero, según el portavoz de Emergencias de Irán, Moytaba Jaledí, diez ambulancias han sido enviadas al lugar del siniestro.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020