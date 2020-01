La sobrina de la princesa Diana se casará con su novio millonario de 60 años

View this post on Instagram

29-летняя племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер планирует выйти замуж за бизнесмена-миллионера Майкла Льюиса, которому на днях исполнится 62 года 💞⠀ ⠀ Все подробности — по ссылке в Stories! #princessdiana #kittyspencer #wedding