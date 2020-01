Nuevo presidente del Parlamento en Venezuela también pide salida de Maduro

View this post on Instagram

Para salvar al Parlamento debemos poner primero a Venezuela, a la gente y sus necesidades, este no será un Parlamento de confrontación sino de soluciones, pero dejando claro nuestro compromiso de lucha, en el pasado quedó la estafa, la mentira. . A la Asamblea Nacional no la van a callar, podrán perseguir y encarcelar diputados, pero no van a poder silenciar el hambre, la crisis, la falta de gasolina, retamos a Nicolás Maduro a que venga al Parlamento y le de la cara al país. #AsambleaNacional #Venezuela