Disposiciones para autos nuevos castigarán el bolsillo de los capitalinos

La industria automotriz criticó las modificaciones a la verificación y las nuevas disposiciones para la venta de autos nuevos que entraron en vigor el 1 de enero en la Ciudad de México.

Por un lado, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que el no dar en automático holograma “00” a los autos nuevos a menos que rindan 16 kilómetros por litro, no contribuirá a solucionar los problemas de contaminación, pues los autos recién salidos de la agencia sólo contribuyen con el 1% de partículas PM 10 y 0.8% de las PM 2.5.

“Estas disposiciones no corresponden a una política pública integral que contribuya a la mejora de la problemática de la calidad del aire en la ZMVM… sin embargo; los hologramas 0, 1 y 2 no tuvieron ajustes, tampoco le entramos al transporte público y el transporte de carga en donde están los porcentajes más importantes de contaminación, ahí estamos hablando del 15 al 20%, no del 0.8%, esto es incentivo perverso para para inhibir la modernización vehicular”, lamentó Eduardo Solís, presidente de la AMIA.

En este sentido, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), señaló que esta nueva forma de otorgar hologramas castigará el bolsillo de los capitalinos que compran autos nuevos, pues antes podían estar exentos de la verificación de dos a cuatro años, pero ahora algunos tendrán que verificar cada seis meses.

Asimismo, precisó que también se castiga el bolsillo de los capitalinos al obligar a las agencias a emplacar los autos nuevos antes de venderlos, pues tendrán que pagar tenencia a pesar de que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se brinda una partida especial a cada entidad para subsanar lo equivalente a la recaudación de este impuesto.

Recordó que las ventas de autos nuevos vienen a la baja en todo el país y que esta tendencia se mantendrá en 2020, por lo que no se podría decir que estas medidas vayan a traer pérdidas a la industria automotriz, aunque sí podría ser otro de los factores de esta caída.

¿Cuánto pagarán los capitalinos?

Gracias a estas dos nuevas disposiciones, los automovilistas pagarán más al comprar un auto nuevo, pues, además de liquidar el costo de la unidad, si ésta rinde menos de 16 kilómetros por litro, deberá verificar cada seis meses y erogar cada vez 524 pesos. Antes estaba exente de este trámite de dos a cuatro años.

Además, si el auto cuesta más de 250 mil pesos, el pago de tenencia tendrá que ser cubierto. El monto a desembolsar dependerá del valor del vehículo, por ejemplo, si cuesta de 250 a 300 mil pesos, la tenencia será de entre siete mil 500 y nueve mil pesos. Si el automotor tiene un costo de entre 300 mil y 350 mil pesos, tendrá que pagar de nueve mil a 10 mil 500 pesos por este impuesto vehicular.

De igual forma, si una persona decide no pagar la tenencia por falta de recursos, tendría que pagar 432 pesos para dar de baja las placas de la ciudad y gastar, por ejemplo, otros 796 pesos para emplacar en el Estado de México.

“Se busca trasladar las omisiones e ineficiencias de la administración pública a los propietarios de vehículos de la CDMX. Anticipo que ambas disposiciones tendrán mínimo impacto respecto de los objetivos que buscan, es decir, reducir la contaminación y evadir la tenencia”, concluyó Guillermo Rosales.

Vehículos candidatos a holograma “00”:

3 modelos de Alfa Romeo

11 modelos de Audi

6 modelos de BAIC

1 modelo de Bentley

22 modelos de BMW

2 modelos de Buick

3 modelos Cadillac

9 modelos Chevrolet

6 modelos Dodge

8 modelos FIAT

6 modelos Ford

3 modelos Toyota

3 modelos Volvo

Puedes consultar la lista completa en el siguiente link:

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/comunicacion-social/CATALOGO%20VEHICULAR%20060120_b.pdf

