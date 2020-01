Mensaje completo en español: Trump responde a los ataques de Irán

Mientras yo sea Presidente de los Estados Unidos, nunca se le permitirá a Irán tener un arma nuclear. Buenos días.

Ningún estadounidense resultó herido en el ataque de anoche por el régimen iraní. No sufrimos ninguna baja. Todos nuestros soldados están a salvo y sólo se produjeron daños mínimos en nuestras bases militares. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para cualquier cosa. Parece que Irán se está retirando, lo que es bueno para todas las partes interesadas y muy bueno para el mundo. No se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes debido a las precauciones tomadas, las fuerzas de dispersión y un sistema de alerta temprana que funcionó muy bien.

"Nuestros misiles son poderosos, pero no queremos usarlos": Trump a Irán El presidente de Estados Unidos anunció sanciones económicas a Irán e indicó que busca el diálogo con el país

Saludo la increíble destreza y valentía de los uniformados -hombres y mujeres- de Estados Unidos. Desde hace demasiado tiempo, desde 1979 para ser exactos, las naciones han tolerado el comportamiento destructivo y desestabilizador de Irán en el Medio Oriente y más allá. Esos días han terminado. Irán ha sido el principal patrocinador del terror y su búsqueda de armas nucleares amenaza al mundo civilizado. Nunca permitiremos que eso suceda.

La muerte de Soleimani

La última vez que tomamos una acción decisiva [fue] para detener a un despiadado terrorista que amenazaba vidas estadounidenses. Siguiendo mis instrucciones, el ejército de los Estados Unidos eliminó al principal terrorista del mundo, Qasem Soleimani. Como jefe de la fuerza de Quds, Soleimani fue personalmente responsable de algunas de las peores atrocidades. Entrenó ejércitos terroristas, lanzó ataques terroristas contra objetivos civiles, y llevó a cabo sangrientas guerras civiles en toda la región.

’No a la guerra’, dice López Obrador sobre conflicto Irán-EU El mandatario dijo que la postura de México es de no intervención y está por la búsqueda de soluciones pacíficas de las controversias.

Hirió y asesinó cruelmente a miles de soldados estadounidenses, incluyendo la colocación de bombas en las carreteras. Soleimani dirigió los recientes ataques contra el personal estadounidense en Irak que hirieron gravemente a cuatro miembros del servicio y mataron a un estadounidense, y orquestó el asalto a la embajada estadounidense en Bagdad. En los últimos días, estaba planeando nuevos ataques contra objetivos estadounidenses, pero lo detuvimos. Las manos de Soleimani estaban empapadas de sangre americana e iraní. Debería haber sido ejecutado hace mucho tiempo.

Sanciones económicas contra Irán

Al eliminar a Soleimani, hemos enviado un poderoso mensaje: si valoran sus propias vidas no amenazarán las vidas de nuestro pueblo. A medida que continuamos evaluando las opciones y la respuesta a la agresión iraní, Estados Unidos impondrá inmediatamente sanciones económicas adicionales de castigo al régimen iraní.

El mensaje de Donald Trump duró 9 minutos y 17 segundos / Foto: AP

Estas poderosas sanciones permanecerán hasta que Irán cambie su comportamiento. La hostilidad de Irán después de que se firmara el insensato acuerdo nuclear iraní en 2013 (PCJ) y se les concedieran 150 mil millones de dólares, sin mencionar los mil 800 millones de dólares en efectivo. En lugar de dar las gracias a los Estados Unidos, le cantaron la muerte a los Estados Unidos. De hecho, le cantaron la muerte a Estados Unidos el día en que se firmó el acuerdo.

Irán se niega a entregar la caja negra del avión ucraniano siniestrado Qassem Biniaz, portavoz del Ministerio de Transporte y Carreteras de Irán, señaló que uno de los motores del avión se incendió

Entonces Irán se embarcó en una ola de terror financiada por el dinero del acuerdo y creó un infierno en Yemen, Siria, Líbano, Afganistán e Irak. Los misiles disparados anoche contra nosotros y nuestros aliados fueron pagados con los fondos puestos a disposición por la última administración.

El régimen también apretó mucho las riendas de su propio país, incluso recientemente mató a 1,500 personas en las muchas protestas que tuvieron lugar en todo Irán. El muy defectuoso PCJ expira en breve de todos modos y da a Irán un camino claro y rápido hacia la fuga nuclear. Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y el apoyo al terrorismo. Ha llegado el momento de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ahora deben romper los restos del acuerdo con Irán o el PCJ.

Un nuevo acuerdo con Irán

Y todos debemos trabajar juntos para llegar a un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico. También debemos hacer un trato que permita a Irán prosperar y prosperar y aprovechar su enorme y desaprovechado potencial. Irán puede ser un gran país. La paz y la estabilidad no pueden prevalecer en Oriente Medio mientras Irán siga fomentando la violencia, el odio y el descontento.

Avión ucraniano con 180 pasajeros se desploma en Irán El avión se estrelló en una zona ubicada entre las localidades de Shahed y Parand, cerca del aeropuerto Imán Jomeiní, al sur de Teherán.

El mundo civilizado debe enviar un mensaje claro y unificado al régimen iraní: su campaña de terror, asesinato y caos no será tolerada por más tiempo. No se permitirá que siga adelante. Hoy voy a pedir a la OTAN que se involucre mucho más en el proceso de Oriente Medio. Durante los últimos 3 años bajo mi liderazgo, nuestra economía es más fuerte que nunca. Estados Unidos ha logrado la independencia energética. Estos logros históricos que nadie pensó que fueran posibles. Somos el productor número uno de petróleo y gas natural en todo el mundo. Somos independientes. No necesitamos el petróleo de Oriente Medio.

La fuerza militar de Estados Unidos

El ejército estadounidense ha sido completamente reconstruido bajo mi administración a un costo de 2.5 billones de dólares. Las fuerzas armadas estadounidenses son más fuertes que nunca. Nuestros misiles son grandes, poderosos, precisos, letales y rápidos. Bajo construcción hay muchos misiles hipersónicos.

Irán no busca la escalada o la guerra, pero nos defenderemos: canciller A través de Twitter, el canciller de Irán, Javad Zarif indicó que su país simplemente se defendió con el ataque a bases iraquíes con tropas de EU

El hecho de que tengamos este gran equipo militar no significa que tengamos que usarlo. No queremos utilizarlo. La fuerza americana, tanto militar como económica, es el mejor disuasivo. Hace tres meses, después de destruir el 100% de ISIS y su califato territorial, matamos a Al-Baghdadi que es responsable de tantas muertes, incluyendo las decapitaciones masivas de cristianos, musulmanes y todos los que se interpusieron en su camino. Era un monstruo. Al-Baghdadi estaba tratando nuevamente de construir el califato de ISIS y falló.

Decenas de miles de combatientes de ISIS han sido asesinados o capturados durante mi administración. ISIS es un enemigo natural de Irán. La destrucción de ISIS es buena para Irán y debemos trabajar juntos en esta y otras prioridades compartidas. Finalmente para el pueblo y los líderes de Irán, queremos que tengan un gran futuro, uno que merezcan, prosperidad en casa y armonía con las naciones del mundo. Los Estados Unidos están dispuestos a abrazar la paz con todos los que la buscan. Gracias y ¡qué Dios bendiga a Estados Unidos!