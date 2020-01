Canadá confirma que el avión fue derribado por un misil iraní

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó este jueves que su Gobierno tiene información de que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) fue derribado por "un misil iraní".

Trudeau añadió hoy durante una conferencia de prensa en Ottawa que las autoridades canadienses creen que el supuesto derribo del avión ucraniano "puede haber sido no deliberado".

"Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", explicó Trudeau.

