Celebra Trump fallo judicial que permite construir muro en la frontera

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la decisión de un tribunal federal de apelaciones que le permite usar tres mil 600 millones de dólares, asignados por el Congreso para gasto militar, en la construcción de un muro en la frontera con México.

"El Tribunal federal de Apelaciones del Quinto Circuito ha anulado una orden restrictiva dictada por un tribunal inferior y, al hacerlo, ha permitido que continúe la construcción vital de un muro en la frontera usando fondos para construcciones militares", indicó la oficina de prensa de la Casa Blanca.

"Esta es una victoria para el imperio de la ley", añadió. "Mantenemos nuestro compromiso con hacer seguras nuestras fronteras y completaremos el muro".

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020