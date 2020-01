Lo que nos falta es crecimiento y espero que se logre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hace falta crecimiento económico en México, pero aseguró que no hay deuda y no hay inflación.

Pide AMLO a consumidores ejercer su poder de decisión ante aumento de precios Informó que la UNAM está llevando a cabo una investigación sobre el comportamiento del salario con relación a los precios.

“Sí queremos crecimiento, pero queremos crecer sin inflación y queremos crecer sin endeudamiento. La fórmula es crecer sin endeudar al país y sin inflación […] tenemos ya estos dos elementos que son básicos: No hay deuda, no hay inflación, ahora lo que nos falta es crecimiento y yo espero que se logre”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que lo anterior ya se logró durante el llamado periodo del desarrollo estabilizador. “Ortiz Mena era secretario de Hacienda y logró tasas de crecimiento del 6% anual, sin inflación y sin endeudamiento. A eso se le conoció como ‘El milagro mexicano’”, recordó.

Y agregó: “Sí se puede. Nosotros no estamos hablando del seis, estamos del cuatro; dicen algunos que es imposible”.

Además, otro elemento que tiene ahora la economía mexicana, refirió el mandatario, es el fortalecimiento del peso con relación al dólar:

“Ahora el peso, a pesar de tensiones que hay en el mundo, que afortunadamente se están aminorando esas tensiones y ojalá y se opte por el diálogo y se llegue a un acuerdo, a nadie conviene la confrontación, mucho menos la guerra, pero a pesar de eso, nuestra moneda no tuvo problemas, no se depreció; al contrario, no sé cómo está ahora, pero amaneció como a 18.80 con relación al dólar. Estamos bien, pero sí es un buen dato”.

En tanto, destacó que no hay aumento en los combustibles: “Antes, no hace mucho, en el sexenio pasado el secretario de Hacienda llegó a declarar que no importaba que aumentara la gasolina, el precio de la gasolina, porque la mayoría de la gente no tenía carros, no tenía automóviles, o sea, el secretario de Hacienda; o sea, son frases célebres. Y eran considerados científicos, no llegaban ni a técnicos”.