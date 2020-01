Mayeli Alonso califica como “pendejadas” las críticas por su novio siete años menor

Ser la ex esposa de Lupillo Rivera mantiene en una exposición constante a Mayeli Alonso. En sus redes sociales no duda en mostrar el buen momento que vive junto a su novio, Jesús Mendoza, pero las críticas no dejan de caer cada vez que sube una foto con el joven representante musical.

Y es que entre ambos existen siete años de diferencia, precisa el programa Suelta La Sopa de Telemundo. Es por ello que algunos usuarios de Instagram no han dudado en destacar esa diferencia y asegurar que Mendoza parece su hijo.

Pero para Mayeli Alonso esas críticas sobran y por eso no duda en calificarlas como “pendejadas”. Así le respondió a un comentario, en una publicación donde aparece junto a su novio durmiendo y donde un suntuoso anillo también es protagonista.

“Lo malo no es la gente que habla mal, lo malo es que a ella le importa tanto para estar contestándoles”, escribió @lizaldesme97 en el post. La ex de Lupillo Rivera no tardó en responderle: “Mija, ¿tú no contestarías cuando ves pendejadas? ¿Neta?”.

Seguidores de Mayeli Alonso están divididos

Las publicaciones de la empresaria con su novio generan debate siempre. Así lo reflejan los comentarios que recibe en sus redes sociales y cuando se trata del amor todos tienen una opinión.

Aquí algunas de las reacciones más polémicas de los seguidores de Mayeli Alonso:

@sulisol: "Pobres de sus hijos, qué trauma".

@hildaperla: "Jaja, me acordé cuando mis niños eran chiquitos y yo me hacía la dormida para que se durmieran ellos para seguir la parranda bien a gusto".

@victorialamala: "Yo veo esto y me da gusto ver a una pareja feliz y me da tristeza ver a la gente miserable comentando mier** y media".

“Yo veo esto y me da gusto ver a una pareja feliz y me da tristeza ver a la gente miserable comentando mier** y media”. @la_klau_cedillo: “Congratulations @mayelialonsooficial ¡Te mereces toda la felicidad del mundo!”.