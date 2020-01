Niños con cáncer sin recibir quimioterapias en Puebla; Estado apoyará con medicamentos

En riesgo, la vida de más de 200 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital para el Niño Poblano ante el desabasto de medicamentos que existe para sus quimioterapias, por lo cual familiares de los menores realizaron una manifestación al exterior del nosocomio para pedir una solución.

Los padres de familia alertaron que, en caso de no recibir sus quimioterapias programadas, los infantes pueden tener recaídas severas, lo que provocaría su muerte ya que hay pacientes que necesitan cinco a la semana, otros una cada tercer día o una vez a la semana.

De acuerdo con la señora María Esther, quien tiene a su hijo de 7 años con leucemia linfoblástica, desde el pasado 7 de enero los doctores del nosocomio les informaron que debían interrumpir los tratamientos, debido a un desabasto de 15 medicamentos para el cáncer que se tiene a nivel nacional.

“Mi pequeño se fue con quimioterapia a casa, solo que no es lo que le tocaba, eran dos medicamentos que no se tiene, pero la doctora le suministró metrotexate y pastillas en lo que llega su medicamento”, comentó.

Los manifestantes mostraron su preocupación, ya que un niño con padecimientos cancerígenos no puede estar más de tres meses sin tratamiento, pues en el mejor de los casos pueden iniciar desde cero, pero hay quienes pueden perder esta batalla.

Agregó que los doctores del HNP les indicaron que hasta el próximo lunes llegarían los medicamentos faltantes.

Más de una veintena de padres de familia portaron pancartas con leyendas; “presidente Andrés Manuel López Obrador ayude a estos niños con cáncer”, “los niños se pueden morir”, entre otros mensajes.

A su vez, Osvaldo Acosta Vargas, director de Atención a la Salud del estado, reconoció el desabasto de los fármacos oncológicos y aseguró que se les está suministrado otros medicamentos para evitar alguna afectación mientras se restablece el servicio.

Más tarde, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acudió al hospital en donde se entrevistó con los padres de familia y se comprometió a que no se suspenderá el tratamiento de sus hijos; aunque reconoció el desabasto, sentenció que el gobierno estatal se hará cargo de los tratamientos y aplicación de quimioterapias.