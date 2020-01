‘Nos está costando enfrentar homicidios en Chihuahua’, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el delito que más ha costado enfrentar en el estado de Chihuahua es el de homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

“Se ha estado trabajando para reducir la incidencia delictiva en Chihuahua. En la mayoría de los delitos ha habido disminución, pero tenemos problemas en homicidios, eso es lo que mas nos está costando enfrentar en Chihuahua, pero se está trabajando con ese propósito”, dijo en rueda de prensa desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, aseguró que no hay cifra negra en el caso de homicidios din de robo de vehículos; mientras que en el resto sí porque no todos se denuncian.

“Nos preocupa el delito de homicidios por razones obvias, primero porque es pñerdida de vida de seres humanos y eso es lo que más nos preocupa de todo y medimos por eso lo de homicidio, pero también porque no hay cifra negra en el caso de homicidios como también no hay o hay muy poca en el robo de vehículos, en el resto de delitos sí hay cifra negra porque no todos se denuncian”, acotó.

En general, dijo el mandatario, se va avanzando en Chihuahua, pero reiteró que hace falta atender el caso de homicidios.

Ciudad Juárez, con el 63% de homicidios

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que, en materia de incidencia delictiva, seis municipios de Chihuahua concentran el mayor número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

Ciudad Juárez se encuentra en el número 1 de la lista, concentrando el 63% de los homicidios, es decir, una cifra de mil 286. Los restantes son:

Chihuahua (294)

Cuauhtémoc (115)

Guadalupe y Calvo (54)

Bocoyna (49)

Madera (34)

En tanto, refirió que, se ha registrado 98 agresiones a autoridades, 14 a militares y 84 a policías.

Para atender el problema, detalló que hay un despliegue operativo de dos mil 783 elementos de la Sedena, mil 983 de la Guardia Nacional, dos mil 698 de la Policía Estatal y seis mil 388 de la Policía Municipal. En total, un número de 13 mil 852 efectivos.

Además, anunció la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia en Cd Juárez para atender el problema de inseguridad y violencia, el cual trabajará las 24 horas del día.

Indicó que ya se tienen las instalaciones que eran de la extinta Policía Federal, pero se tienen que hacer algunas adecuaciones.