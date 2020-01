¿Quiénes son algunas de las víctimas canadienses muertas en Irán?

El representante de Canadá en Naciones Unidas, Richard Arbeiter, aseguró este viernes ante el consejo de seguridad que el reciente suceso aéreo en Irán en el que murieron 63 ciudadanos canadienses es "el último ejemplo" de que "los civiles pagan el precio más alto por los conflictos".

"Como dijo el secretario general de la ONU, António Guterres y mi abuela lo experimentó personalmente, los civiles pagan el precio más alto por los conflictos. En el último ejemplo, los corazones de los canadienses están apesadumbrados hoy después del accidente del vuelo PS752 en Teherán", dijo el diplomático canadiense.

Entre las 63 víctimas de esa nacionalidad, 10 pertenecían a la Escuela de Negocios de la Universidad de Alberta, entre estudiantes, profesores e investigadores. Esta es la lista:

Mojgan Daneshmand, profesora de Ingeniería Eléctrica (Nivel II) en Microsistemas de Radio. También fallecío su esposo Pedram Mousavi, profesor de Ingeniería Mecánica y de Investigación Industrial en Sensores Inteligentes Integrados, así como dos de sus hijas.

Pouneh Gorji: estudiante de maestría en Ciencias

Elnaz Nabiyi: estudiante de doctorado en Filosofía

Arash Pourzarabi: estudiante de maestría en Ciencias

Nasim Rahmanifar: estudiante de maestría en Ciencias

Saba Saadat: estudiante de bachillerato en Ciencias

Amir Saeedinia: estudiante de doctorado en Filosofía

Mohammad Mahdi Elyasi: estudiante de maestría en Ciencias

Sara Saadat: estudiante de bachillerato en Ciencias

1/The University of Alberta extends our deepest condolences to all those affected by last night’s tragic events in Iran. Thank you for your patience as we work to confirm the impact on our community. #UAlberta

— University of Alberta (@UAlberta) January 8, 2020