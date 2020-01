Esta es la dieta con la que Adele perdió 68 kilos

Adele sorprendió al público con su radical cambio físico, tras perder 68 kilos y lucir radiante. Muchos se preguntan cómo lo logró. Una dieta especial y una rutina de ejercicios parecen el secreto de su éxito para bajar de peso.

La intérprete de "Someone like you" se habría sometido al estricto régimen de la dieta Sirtfood, que promueve el consumo de alimentos activadores de sirtuina. Estas enzimas corporales regulan el metabolismo celular y se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras.

Con esta alimentación, Adele pudo suprimir el apetito y activar el "gen flaco" de su cuerpo. El plan alimenticio incluye col rizada, trigo sarraceno, cítricos, cúrcuma y arándanos. Aunque también permite el consumo de vino y chocolate negro en pocas cantidades.

La Adele de hoy es más dieta que ejercicio

La dieta Sirtfood tiene dos etapas, señala la BBC. En la primera, se deben restringir considerablemente las calorías, haciendo una reducción de las comidas y tomando jugos verdes seleccionados. La segunda etapa es más permisiva y de control.

Este sería el secreto de la increíble pérdida de peso de la cantante británica, y no el ejercicio, según reveló a The Sun la entrenadora fitness de famosos Camila Goodis: "No creo que le gustara mucho el ejercicio, pero ha cambiado su estilo de vida. Creo que el 90% de su cambio se debe a la dieta".

Para Goodis, la artista renunció a alimentos procesados, azúcar y bebidas gaseosas, y ahora mantiene una dieta saludable y equilibrada.

Aunque hacer ejercicio ha sido lo más difícil para la superestrella, mantiene una rutina exigente. "Después de que Adele comenzó a entrenar, nunca miró hacia atrás", público People.