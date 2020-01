“El crimen está fuera de control”: Julián LeBarón y Javier Sicilia

El poeta y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; el activista, Julián LeBarón; y el sacerdote y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Alejandro Solalinde, chocaron en su visión sobre la política para disminuir la inseguridad implementada por el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A más de un año de gobierno –y luego de que 2019 se definió por ser el año más violento en la historia de México, con 34 mil 579 homicidios dolosos cometidos del 1 de enero al 30 de noviembre de este año– Sicilia y LeBarón alistan una marcha que iniciará en Cuernavaca y terminará frente a Palacio Nacional; en tanto, Solalinde asegura que “no hay causa” para dicha manifestación.

Julián LeBarón

El activista ha hecho diversos llamados al gobierno federal para exigir mayor seguridad en el estado de Sonora, luego de que el pasado 4 de noviembre hombres armados asesinaron a tiros a tres mujeres y seis menores de edad que pertenecían a su familia.

¿Qué piensas de los resultados en la estrategia de seguridad en el primer año de gobierno de la 4T?

— Los legisladores y el poder judicial han fallado en su primer obligación –que es proteger la vida de los ciudadanos– por lo que nos toca a todos nosotros encargarnos de que se respete la misma.

Tenemos que construir unidad ciudadana capaz de poner ultimátum a las autoridades para que hagan su trabajo, si no que renuncien, porque no están dando seguridad y justicia a los mexicanos; el voto sólo sirve para contratarlos, pero no para retirarlos del poder.

¿Qué es lo que exigen con la caravana?

— Estamos interesados en que se detenga el crimen, que no se sientan impunes y haya justicia para todos los mexicanos. Tenemos la capacidad de denunciar lo que está pasando junto con la voz de millones de mexicanos. Vamos a caminar por el respeto a la vida.

Ya hay detenidos por el asesinato de tus familiares.

— Recientemente nos reunimos con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Nos informaron que hubo una participación de por lo menos 40 personas y que hay siete detenidos, todos originarios del estado de Chihuahua y están vinculados al grupo criminal La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez).

Algunos de los que están detenidos dicen que se equivocaron, que estaban esperando a que pasara otro grupo rival de asesinos y que abrieron fuego de manera equivocada; sin embargo, es difícil de creer esa versión por los tiempos en que se llevó a cabo el ataque. Es lo que nos han dicho, y que tienen mucha más información.

¿Cómo ha sido el acercamiento con autoridades mexicanas y de Estados Unidos?

— No hemos recibido asesoría por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tampoco sabíamos que teníamos derecho al acceso a la carpeta de investigación, ni de contratar investigadores privados.

Sobre las autoridades estadounidenses, nosotros seguimos en contacto con ellos y sabemos la importancia de denominar a estos grupos organizados como “terroristas”.

¿Estás a favor de la portación de armas?

— Todos tenemos el derecho de defendernos, no sé si portar armas sería la mejor manera de llegar ahí, pero si la autoridad te prohibe los medios de defenderte y está coludida con una organización criminal, entonces sí estoy a favor de la portación.

Alejandro Solalinde

Solalinde recientemente tuvo un desencuentro con Sicilia debido a que no comparte la visión del poeta, pues asegura que nunca se había combatido el crimen como ahora; sin embargo, cuestionó las actividades realizadas por la Guardia Nacional hacia los migrantes.

¿Qué piensas de los resultados en la estrategia de seguridad en el primer año de gobierno de la 4T?

— Andrés Manuel López Obrador es un estadista, no ve un solo aspecto en su gobierno. Seguimos viendo cifras de violencia porque el gobierno actual no oculta nada, ya no se maquillan las cifras como en administraciones anteriores; el pueblo tiene que enterarse de lo que en verdad está pasando.

Su lucha contra la corrupción está en todos lados, el hecho de que haya tomado el toro por los cuernos es alentador, ahora pide también la participación de la ciudadanía para que todos contribuyamos a una mayor seguridad en el país. Si algo le quita el sueño al presidente, es la inseguridad que se vive actualmente.

¿Qué deja ver el fallido operativo en Culiacán y la masacre de las familias LeBarón y Langford?

— Lo que pasó en Culiacán dejó al descubierto lo que habíamos imaginado, aunque fue un operativo fallido; sin embargo, las armas que tiene el Cártel de Sinaloa no son mucho mejores que las que tiene el Ejército Mexicano. Hay que entenderlo, la táctica para contrarrestar la inseguridad es adecuada; incluso el representante del Papa dijo que sí estaba de acuerdo con la estrategia implementada en México porque no es confrontativa, sino inteligente.

¿Qué piensas de que la GN cumple tareas para el control de migrantes?

—La Guardia Nacional no se hizo para contener la migración, sino para apoyar la seguridad interior del país. Hay que resaltar que en todo el 2019 no han matado a ningún migrante, ninguno ha fallecido a manos de la Guardia, ellos son la única esperanza que tenemos ahorita.

Espero que este año se consoliden los cambios en el tema migratorio, que no haya más improvisaciones y que participen personas que sean expertos en el tema de migración.

¿Qué piensas de la Marcha por la Paz y por qué no participarás?

—Me da gusto que haya disidentes al presidente Andrés Manuel, que personas de corte conservador estén en contra, es su derecho.

No marcharé porque no hay causa, porque el gobierno se está haciendo responsable por primera vez de la suerte del pueblo. Yo no le exigiría al presidente más de lo que está haciendo.

Javier Sicilia

El activista reconoció que hay un distanciamiento con el gobierno actual, luego de un encuentro “ríspido” con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, tras cuestionarle el espaldarazo a la “agenda de paz y justicia” que crearon junto con varias instituciones, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

¿Qué piensas de los resultados en la estrategia de seguridad en el primer año de gobierno de la 4T?

—Los resultados son muy graves, por eso este 23 de enero realizaremos la Caminata por la Paz. El gobierno actual no ha entendido la dimensión de cómo se tiene que enfrentar este problema, pues no es nada más mandando a la Guardia Nacional, la cual se dedicó durante todo el año pasado a reprimir migrantes.

La propuesta que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2018 era una agenda en donde la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas organizaciones de talla nacional e internacional trabajaran en conjunto para disminuir los niveles de violencia en el país; sin embargo, la desecharon y se concentraron en crear y fortalecer la Guardia Nacional; ahí están las consecuencias.

¿Por qué hicieron a un lado la propuesta?

—No sabemos por qué la desecharon. La agenda se pactó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se trabajó con su gobierno, incluso la presentamos con documentos, por desgracia, con el paso del tiempo, se quedó pendiente y la hicieron a un lado.

El caso de la detención del ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, el arresto de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, y los cuestionamientos en contra del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dejan ver que hay muchos funcionarios relacionados con el crimen organizado.

¿Hay algún distanciamiento con el gobierno de la 4T?

— No ha habido ningún tipo de acercamiento con el gobierno de la Cuarta Transformación, han estado alejados. Incluso tuvimos un encuentro ríspido con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a principios del año pasado porque dieron la espalda a la agenda por la paz.

Esperamos que el presidente tenga la capacidad de escuchar, pues con la marcha no queremos sentarlo en el banquillo de los acusados, sino construir una unidad nacional; nadie quiere el fracaso del gobierno de Andrés Manuel.

¿Qué deja ver el fallido operativo en Culiacán y la masacre de las familias LeBarón y Langford?

—Son dos hechos terribles que permitieron mostrar el horror que se vive en el país. Además, no sabemos qué ruta se va a trazar para frenar el tema de desapariciones, de las fosas clandestinas, de redes de trata de personas; hay una ausencia de entendimiento de la dimensión del problema por parte de las autoridades.

¿Qué es lo que exigen con la caravana?

—El día 23 de enero salimos de la Paloma de la Paz de Cuernavaca, Morelos, y marcharemos hasta el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. En la caravana participará la familia LeBarón, el empresario Alejandro Martí, víctimas y algunas asociaciones civiles.

Esperamos que el día 25 de enero la caminata arribe a la capital del país, en donde buscaremos reunirnos con el Presidente al día siguiente.