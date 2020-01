Matrimonios entre personas del mismo sexo causa polémica en Puebla

A favor de los matrimonios igualitarios en la capital poblana se dijeron algunos ciudadanos, al considerarlos como un derecho humano que tienen todas las personas; sin embargo, organizaciones civiles han mostrado una cara contraria.

El Cabildo de Puebla aprobó un exhorto para que en las 17 juntas auxiliares de la capital permitan los matrimonios entre personas del mismo sexo, ante el requerimiento que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para las uniones civiles.

“A mí me parece muy bien que las parejas gay se puedan casar, no entiendo por qué hay personas que se oponen si a ellos no les afecta en nada, no son ellos quienes se van a casar o pagan por esas bodas. Ya estamos en el siglo 21 para que sigamos siendo “mochos”, las personas tienen derecho a vivir como quieran”, comentó el ciudadano Alberto Jiménez.

De acuerdo con la secretaria de Igualdad Sustantiva de Género, María Catalina Pérez, si un juez se niega a realizar las ceremonias civiles, las personas pueden acudir a otro juzgado en donde puedan concretar su unión.

Cabe mencionar que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla señaló que empezarán a legislar sobre los matrimonios igualitarios en cuanto la SCJN resuelva la acción de inconstitucionalidad contra la Reforma de este procedimiento.

Fue en 2015 cuando la Suprema Corte declaró como inconstitucional las leyes locales que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo, no obstante, el Legislativo le ha dado largas a las modificaciones de ley.

“Los diputados solo sirven a intereses personales porque tampoco les quita nada, al contrario, pudieron hacer historia si lo hubieran aprobado desde hace años o la actual legislatura. A mí me parece bien que se casen por lo civil, por la iglesia es otro tema diferente”, consideró la ciudadana Giselle Mendieta.

La acción que promovió el Ayuntamiento de Puebla generó división de opiniones en el Frente Nacional por la Familia, quienes pidieron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no extralimitarse en sus funciones, al considerar como inconstitucional las atribuciones que dio a los 17 presidentes auxiliares.