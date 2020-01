Analizan aplicar operativo mochila en escuelas de Puebla

La implementación del operativo mochila en las escuelas de Puebla es un tema complejo que debe ser analizado por la Secretaría de Educación Pública en conjunto con padres de familia, ya que no se puede vulnerar los derechos de los estudiantes, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El Ejecutivo del estado lamentó los hechos ocurridos en una escuela de Coahuila en donde un menor de 11 años asesinó a su maestra y posteriormente se suicidó; pero aceptó que la revisión de mochilas es un tema difícil de controlar a nivel mundial.

“Yo no voy a tomar una acción sin la opinión de los padres de familia, ni que provoque un debate innecesario, porque quizá haya a quiénes si les guste que se haga el operativo, pero habrá quienes no, debe ser entre las dos partes involucradas”, pronunció.

Añadió que en próximas horas sostendrá una reunión con el titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez para tratar el tema y se les exponga a los papás dicha medida con el fin de salvaguardar la integridad de sus hijos.

Para algunos papás es una medida necesaria para evitar tragedias como la sucedida en el estado de Coahuila el viernes pasado, pues recordaron que el año pasado se registraron al menos dos casos en que los alumnos se lastimaron con armas punzocortantes.

“Yo si estoy a favor de los operativos mochila, porque muchas veces como madres de familia no podemos revisar todo lo que llevan nuestros hijos a la escuela o se nos van detalles”, comentó la señora María Pérez.

Por último, el morenista reveló que están trabajando en los alrededores de las diferentes escuelas de la entidad, ya que la venta de drogas “es una realidad” y se deben tomar medidas para evitar que la comunidad estudiantil se vea involucrada.