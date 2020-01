Barbosa corrige la plana del cabildo de Puebla sobre matrimonios igualitarios

Al sentenciar que ningún cabildo tiene la facultad ni atribuciones para avalar los matrimonios igualitarios, el gobernador Miguel Barbosa Huerta desacreditó el acuerdo aprobado por los regidores del Ayuntamiento de Puebla el pasado 10 de enero.

“Es un asunto del código civil, yo no encuentro que tuviera una atribución el ayuntamiento para tomar esta decisión, no la encuentro, a lo mejor me falta información sobre lo que hizo el cabildo, pero de ahí que tengan atribuciones un ayuntamiento en sus juntas auxiliares para que puedan permitir lo que no está permitido en la ley, es imposible”.

De acuerdo con la iniciativa que fue presentada por la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco es que los presidentes de las 17 juntas auxiliares de la capital permitan el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el cual fue aprobado por mayoría de votos.

Lo anterior fue con motivo del requerimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que realizó al estado de Puebla sobre las uniones civiles entre parejas de la comunidad LGBT+. Además de que durante el fin de semana tres parejas gay contrajeron nupcias en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

Piden priorizar la seguridad

Integrantes del Frente Nacional por la Familia pidieron a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, enfocarse en las demandas de seguridad, servicios públicos y movilidad por parte de la ciudadanía y olvidar el tema de los matrimonios igualitarios.

Fabiola Tepox Garcilazo, coordinadora de la agrupación en Puebla, consideró que la edil se extralimitó en sus funciones. “Urge la seguridad, a mí me acaban de desvalijar el coche, y si le preguntan a cada uno de ustedes, secuestro, extorsiones, asaltos en los camiones, en los bancos, la ciudad actualmente es un caos”, comentó.