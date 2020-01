Combustible de avión cae en patio de escuela en Los Ángeles

Combustible que aparentemente fue arrojado por un avión que regresaba al Aeropuerto Internacional de Los Angeles cayó el martes en el patio de recreo de una escuela primaria, informaron funcionarios.

Los bomberos atendían a “múltiples pacientes” en la escuela ubicada en el suburbio de Cudahy, California, tuiteó el director de información pública del Departamento de Bomberos de Los Ángeles

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.

Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD

