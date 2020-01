Semovi niega muertes por atropellamiento

La Secretaría de Movilidad de la CDMX envió una carta aclaratoria respecto a la nota publicada en este mismo espacio titulada “Crecen 32% muertes por accidentes de tránsito durante 2019” en la que señalan que los decesos no han aumentado y que incluso, se han reducido.

Señalaron que en la nota se maneja que el aumento de atropellamientos con fatalidad pasó de 262 en 2018 a 348 en 2019, sin embargo, de acuerdo a la Semovi, se utilizan distintos tipos de datos, por lo cual la comparación es errónea:

“Para 2018, se basa, únicamente, en el número de carpetas de investigación levantadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dentro de la categoría 'atropellamiento' sin que utilice el registro de víctimas que en ellas puede haber (cabe recordar que en una carpeta de investigación puede haber más de un lesionado y/o fallecido). En cambio, para 2019, el autor de la nota considera el número de víctimas vinculadas a cualquier tipo de hechos de tránsito (colisiones, caídas, etc., y no sólo atropellamiento), en lugar de sólo tomar el número de carpetas de investigación por “atropellamiento”, como lo hizo para 2018. Por lo tanto, la información presentada no es comparable entre sí ya que se utilizaron datos”, explicó la dependencia.

De igual forma precisó que considerando que la PGJ ha logrado reducir el número de carpetas por homicidio sin clasificar, la cantidad de estas carpetas junto con las de homicidios clasificados como atropellamientos ha disminuido 2.4% entre 2018 y 2019 (hasta noviembre). “Estas cifras resultan de comparar correctamente las carpetas, contrario a los datos que sostienen en la nota un aumento de 32% de manera errada”.

Asimismo, la Semovi indica que la nota menciona que “en diciembre se incrementaron y agudizaron los atropellamientos de peatones o ciclistas pues se llegó a la cifra de 66 decesos”, pero hasta el día de hoy, “martes 12 de enero no están aun disponibles las cifras de diciembre 2019 por parte de la antes Procuraduría General de Justicia. Se desconoce de dónde proviene la cifra”.

Por último, la dependencia apuntó que se utilizaron en la nota cifras que incluyen reportes clasificados como “falsos”, “duplicados” o negativos, en vez de únicamente reportes confirmados, por lo cual no hizo una depuración correcta del conjunto de datos a su disposición. “Para mostrar tendencias y analizar hechos de tránsito es necesario quitar reportes falsos y duplicados”.

La nota se basó en datos oficiales que pueden ser consultados por cualquier persona en la página de Datos Abiertos de la CDMX y no se mezclaron cifras de muertes de manera errónea como señala la Semovi.

De acuerdo al portal de Datos Abiertos, en 2018 hubo 262 carpetas de investigación por homicidio doloso por atropellamiento, y de enero a noviembre de 2019 se reportan 282 carpetas (sólo por atropellamiento), lo que ya es un aumento a todas luces visible.

Ahora, para poder comparar de manera anual, acudí a la página oficial de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para revisar la incidencia delictiva del mes de diciembre, en donde se detalla que se levantaron 66 carpetas de investigación por muertes en hechos de tránsito, es decir, 348 casos de enero a diciembre de 2019, un aumento de 32%.

Si sólo se comparan los primeros 11 meses de cada año, también hay un aumento de 20% en las muertes y no una reducción de 2.4% como argumenta la Semovi.

Curiosamente, hoy al revisar las página de la Fiscalía, estas cifras ya no están disponibles, curiosamente…

El mismo secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aceptó hace algunos meses que los decesos por atropellamiento se habían incrementado, ahora las cifras oficiales corroboran estos dichos.

Al igual que el número de atropellados, este reportero se basó en la página de Datos Abiertos para hacer la comparación del número de incidentes de tránsito, si la Semovi señala que estos datos están mal, habría que hacerselo saber al titular de la Agencia Digital e Innovación Pública.

Por último, sólo agregar que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 hubo 487 muertes por accidentes de tránsito, y que en el mismo periodo de 2019, la cifra se elevó a 515, un aumento también significativo y a todas luces visible.

