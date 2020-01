Transportistas amenazan con no entrar a la Zona Metropolitana de Guadalajara

La tempestad aún no se calma. La medida adoptada por el gobierno del estado de eliminar el cobro de un permiso a empresarios transportistas aún no satisface a todo el sector, pues si bien la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) conjuró el paro de unidades que tenía programado para el día de hoy, los dirigentes de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), el otro gran gremio nacional, señalan que ellos no harán paros, sino que simplemente no ingresarán a la ciudad a partir del 1 de febrero.

Los integrantes de Canacar acusan que lo propuesto por el gobernador Enrique Alfaro es sólo eliminar el cobro del permiso de circulación en la Ley de Ingresos de 2020, cuya vigencia es de apenas un año. Ellos lo que demandan es que la modificación sea también en la Ley de Movilidad, porque de lo contrario, afirman, en algún momento podrán llegar a cobrarles el permiso.

Los transportistas van aún más allá, señalan que la reforma implementada en Jalisco es una sobrerregulación, porque a ellos ya los tienen vigilados con lineamientos federales. Exigen que los vehículos que ya cuenten con placas federales se les exima de cualquier subordinación a la ley estatal.

Su preocupación, afirman, es que eventualmente otros estados de la República quieran legislar el tema del autotransporte, cuando éste ya se encuentra bajo el mando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La Ciudad de México fue la primera en regular el horario de ingreso del transporte de carga, luego Nuevo León para la zona metropolitana de Monterrey, después el gobierno de Jalisco. Acusan que en Tamaulipas y en Yucatán también están impulsando reglamentaciones estatales al transporte de carga, situación que preocupa, dicen, porque eventualmente hasta los municipios van a querer regular en la materia por el uso de las vialidades y peor aún, que cada municipio cobre un permiso de operación.

51 mil unidades de carga ingresan diariamente a la zona metropolitana de Guadalajara, según las cifras del Instituto Metropolitano de Planeación.

“El anuncio que hace unos días hizo el señor gobernador el único efecto que tiene es que desactivó un movimiento que una organización (Conatram) había planteado para el día de mañana (miércoles 15 de enero), pero la incertidumbre subsiste, porque lo único que el gobernador anunció es que no se va a pagar por el permiso, pero no ha anunciado si vamos a tener que tramitar o no los permisos, sobre todo quienes prestamos un servicio”, señaló José Refugio Muñoz López, vicepresidente del organismo.

El empresario afirmó que mientras no obtengan respuesta no dejarán de tramitar amparos contra la regulación implementada en Jalisco. De 200 juicios interpuestos por diferentes despachos, en aproximadamente 20% han obtenido alguna suspensión provisional.

Sobre la restricción del horario, de seis a nueve de la mañana, señaló que ellos siempre la han apoyado y que por ejemplo, su implementación en la Ciudad de México ha sido exitosa.

“Qué va a suceder a partir del 1 de enero (…) quienes no tramitamos los permisos ¿vamos a poder entrar a la zona metropolitana de Guadalajara?, quienes no tramitamos los permisos, ¿vamos a poder sacar carga fuera de ese horario de Guadalajara hacia otros lugares?” cuestionó Muñoz López, quien fue enfático en señalar que para evitar riesgos y que los lleguen a infraccionar, no recurrirán a paros en los ingresos carreteros, sino que ellos solamente no ingresarán a la metrópoli.

Reformas a la Ley de Movilidad

Las reformas a la Ley de Movilidad de Jalisco que son peleadas por los transportistas son en su artículos 5, fracciones XVI y XVII, donde se define qué son los lineamientos y el mapa funcional para la operación del transporte de carga; artículo 71, fracciones IX y X, donde se establece que las unidades deben atender los lineamientos, vialidades para circular, zonas de restricción y horarios, así como respetar dimensiones; artículo 71 Bis., el cual establece la obligatoriedad de respetar el mapa base del transporte de carga en la ciudad, y el 174 Ter., referente a las sanciones a vehículos que no respeten las medidas del transporte de carga o los lineamientos generales.

