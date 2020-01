Super Nintendo World: estos son los nuevos e increíbles detalles

El parque de diversiones abrirá sus puertas en julio y aunque las atracciones todavía no han sido reveladas, sabemos que habrá recreaciones de lugares icónicos como el Mushroom Kingdom, el Castillo de Peach y Bowser, y una pista de carreras de Mario Kart.

El video conceptual recientemente lanzado "We Are Born to Play" (a continuación) muestra personajes como Yoshi, Goombas y Piranha Plants, y objetos reconocibles que van desde Warp Pipes hasta Question Blocks, todos los cuales apuntan a una interpretación fiel del universo de Mario.

Here is a special music video collaboration between @wearegalantis, @charli_xcx and @USJ_official celebrating #SUPERNINTENDOWORLD! The #Nintendo theme park experience will open in Japan this summer. #USJ https://t.co/2w1DR2nqhJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 14, 2020