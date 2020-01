Tragamonedas se expanden en calles zapopanas

“Vamos a poner una máquina aquí”, le dijeron a Lucía dos personas que llegaron a su tienda una tarde de jueves hace dos años. La tienda se ubica en la colonia Arenales Tapatíos. Lucía respondió que no tenía espacio, pero los dos sujetos, que ya habían ido en otra ocasión a comprar cosas, le dijeron a la dueña que no era opcional, que debía ponerla. Ella se quedaría con el 70% de lo que sacara de la tragamonedas y ellos irían a recoger cada cierto tiempo el restante. Una indicación: si le preguntaban dónde consiguió la máquina solamente diría que la compró. Si el municipio llegaba, no pasaba nada, los dos hombres le llevarían otra después.

En efecto, a Lucía le decomisaron la maquinita y a los dos meses le pusieron una nueva. Lo único distinto era el color, de amarillo pasó a azul, y la improvisada estampa de la película Los Increíbles que el aparato tenía de carátula. Cada 15 días llegaba una persona a recoger el dinero, por lo general una persona distinta, pero desde junio pasado ya no se han presentado.

Lucía no ha quitado la máquina, no sabe por qué no se han presentado, pero ella no se quiere meter en problemas.

Zapopan desde hace más de una década se ha convertido en un paraíso para las máquinas tragamonedas, dispositivos ilegales, ya que es un juego de azar que debe contar con el aval de la Secretaría de Gobernación.

Durante años se ha documentado que grupos delincuenciales están detrás de la mafia de la operación clandestina de estos aparatos.

A partir de datos de la Fiscalía General de la República, al día se decomisan dos máquinas tragamonedas en el área metropolitana de Guadalajara y una de cada cuatro se encuentra en Zapopan. Este miércoles fueron destruidas 106, por lo que de octubre de 2018 a la fecha suman mil 039 equipos inhabilitados sólo en la ex villa maicera.

Las principales colonias donde se han detectado y decomisado dichos mecanismos son 12 de Diciembre, Arenales Tapatíos, Arroyo Hondo, Colli Urbano, El Vigía, Francisco Sarabia, Haciendas de Santa Lucía, Jardines de Nuevo México, La Tuzanía, Miramar, Mariano Otero, Mesa Colorada, Santa Ana Tepetitlán y Santa Margarita; todas colonias populares con alta marginación.

El presidente municipal Pablo Lemus advirtió que sancionarán con el retiro de licencias y permisos, así como clausuras a aquellos negocios que cuenten con estos equipos.

“Generalmente se presentan en tiendas de abarrotes, en pequeños comercios de venta de ropa o artículos de belleza. Además de la destrucción de la máquina se les cancelará la licencia de operación”.

No obstante, el edil mencionó que nunca han recibido denuncias de que grupos delincuenciales presionen a los comerciantes para que instalen estos equipos, ni denuncias formales, ni informales.