Amenaza de tiroteo en la Universidad Tecnológica de Puebla moviliza a policías

Una supuesta amenaza de tiroteo causó pánico entre los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) este jueves, luego de que en Facebook se hiciera viral una imagen en la que amenazaban a toda la comunidad.

Fue a través de la cuenta Damián García quien público dos imágenes en las que aparecen una pistola, con un cargador y al menos siete cartuchos útiles. “Hace mucho está escuela me trató pésimo hoy es hora de hacerlos pagar, hoy se los va cargar la verga (sic)hoy se mueren pinches escorias (sic) los odio les doy chance de que puedan correr pinches putos (sic) (si tienen hijos corran por ellos, ya casi se desata la balacera)”, apareció en la publicación.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que fue una amenaza falsa e incluso señalaron que la imagen ya había sido utilizada años atrás en otros estados de la República, “lo que confirma que no se trata de una amenaza real”.

“Las diligencias indican que el perfil desde el que se creó la cuenta no tiene una actividad regular”, señala el comunicado.

Niño amenaza a compañeros

Cabe recordar que el pasado 10 de enero un alumno del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán (CELMA) en San Pedro Cholula, ingresó con una navaja a la institución y amenazó con matar a sus compañeros.

Al respecto autoridades educativas expulsaron al menor y brindarán apoyo psicológico al adolescente que pudo ocasionar una tragedia.

Además de que en diciembre pasado también fue dado de baja un alumno del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, por introducir alimentos con sustancias parecidas a la marihuana.

Violencia empieza en casa

María del Carmen Mora Ávila, Orientadora Educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), consideró que actualmente se está viviendo una cultura de violencia, y refirió que muchas de las personas expresan su enojo con actos intimidatorios.

“Al final de cuentas un adolescente siempre va a buscar un modelo y esos como sociedad que les estamos presentando son violentos, además de que la percepción de quien infringe la ley y el que lastima a otros tiene un poder económico y social, eso al adolescente le genera impacto”, comentó.

La especialista señaló que la falta de supervisión por parte de los padres de familia o que en su entorno se viva un trato violento son factores que pueden generar conductas agresivas en su alrededor.