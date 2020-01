Ex funcionaria de García Luna, involucrada en desvíos millonarios

María Vanesa Pedraza Madrid fue colaboradora del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, entre 2001 y 2012 y también es la apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual se usó para desviar dos mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal, según informó al Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Pedraza Madrid fue nombrada apoderada legal el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

También se le otorgaron facultades bancarias y financieras para contratar y cerrar cuentas corrientes, de depósito, de crédito o de cualquier otra naturaleza.

El poder legal de la empresa lo comparte con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde antes ocupaba dicho cargo, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

Además, la ex funcionaria fue coautora del libro ‘Control de confianza: hacia una nueva cultura policial para México’, el cual fue prologado por García Luna. Pedraza Madrid salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Vínculos en Panamá

Nunvav, Inc. se constituyó el 14 de octubre de 2005 en Panamá, como presidente aparte el empresario Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando salió del gobierno federal de Felipe Calderón.

La vicepresidencia de la compañía está en manos de Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas “de papel” (sin empleados ni infraestructura).

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también obtuvo el acta de ICIT Holding, Inc, otra empresa vinculada al ex funcionario federal, ésta se creó 24 de julio de 2012, teniendo como Presidente a Alexis Winberg y como secretario a Natan Wancier.

En internet se indicaba que su oficina de representación estaba en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de un millón 224 mil dólares.

“En la denuncia que en diciembre presentó ante la FGR, la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del ex funcionario. Lo que no se sabía –hasta ahora– es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el ex funcionario y la empresa”, destaca el trabajo de MCCI.

