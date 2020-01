Modelo británica murió al caer de un acantilado mientras intentaba tomarse una "selfie"

Madalyn Davis, una modelo y maquilladora británica de 21 años, murió el pasado domingo al caer de un acantilado de 30 metros de altura en Sídney, Australia, cuando intentaba retratarse en una "selfie".

La joven había estado en una fiesta la noche del sábado antes de ir a los acantilados de Diamond Bay con sus amigos, una zona sumamente popular entre los turistas para tomar fotos cerca del borde. De acuerdo a Standard, la influencer habría “escalado la valla” de seguridad para “ver el amanecer y tomar fotos”, pero lamentablemente cayó en el intento.

Los servicios de emergencia fueron llamados alrededor de las 6:30 de la mañana y se inició una búsqueda para encontrarla. Su cuerpo fue hallado en el agua cuatro horas más tarde.

Marine Rescue New South Wales aseguró recibieron la alerta“después de que un grupo de personas que tomaban fotos dentro de la cerca se reunieron y no pudieron encontrar a la mujer”.

A crew from Marine Rescue Middle Harbour is involved in a search for a woman in her early 20s missing from Diamond Bay in Sydney's east. Emergency services were alerted after a group of people taking photos inside the fence early this morning regathered & could not find the woman pic.twitter.com/Du5GCuPxTn — Marine Rescue NSW (@MarineRescueNSW) January 11, 2020

Por su parte, la Policía de Nueva Gales del Sur informó que "se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte”.

Según BBC, los avisos advierten a las personas que deben alejarse del borde del precipicio y se ha aumentado la altura de las barreras. Una mujer de 27 años también murió en las mismas circunstancias el pasado mes de agosto.

Amigos y familiares despiden a Madalyn Davis

Madalyn Davis era esteticista con especialidad en pestañas que había dedicado sus cuentas en redes sociales a esta pasión. Visitó algunos países asiáticos, como Tailandia, antes de llegar a Australia, donde tenía apenas unas semanas.

Sus amigos llenaron las redes de condolencias y mensajes de apoyo a su familia.

Madalyn Davis, 21, dies after falling from a cliff in Australia Madalyn Davis traveled to Australia at the end of last year and planned to start a new life there before she died Sunday morning, she would have fallen into the water when she tried to take a picture. pic.twitter.com/vTAuFPmcqT — Moises Lopez (@chapoisat) January 13, 2020

“Realmente no sé cómo procesar esto. Nunca olvidaré las veces que compartimos juntas, los ataques de risa que tuvimos en la ciudad. Siempre te extrañaré, ángel”, le escribió Jessica Wray, una de sus amigas, y señaló Standard.

Igualmente hizo Jord Salthouse en Instagram: “Menos de dos horas antes de que esto sucediera, estábamos de fiesta y pasando el mejor momento de nuestras vidas, viviendo nuestros sueños (…). Una alegría absoluta para la fiesta, alguien que trajo sonrisas y risas a todo lo que hicimos, y alguien que nos dejó demasiado pronto”.

Su madre, Rebecca Smith, expresó en un comunicado que "el fallecimiento accidental de nuestra hija ha sido tan repentino y nos ha sacudido hasta la médula".

"Siempre habrá un agujero en nuestras vidas que nunca se llenará, un agujero que nuestra familia apenas puede enfrentar para comprender", manifestó.

Usuarios atacan a Davis luego de su muerte

Desde que las noticias sobre la tragedia salieron en los medios, muchos usuarios dejaron comentarios en la cuenta en Instagram de Davis donde la criticaron e incluso y calificaron de "estúpida", según News.com.au.

"Mi hija no estaba obsesionada por sí misma, era una persona hermosa y maravillosa que cometió un error", dijo Smith en una publicación en la red social que ya no está disponible, reseñó The New York Post. Su cuenta ha sido privada desde entonces.

La mujer contó que su hija"encontró fama inadvertidamente a través de la expresión de su arte" en sus redes; sin embargo, "esto le causó mucho dolor en su vida… quedó vulnerable al abuso, el resentimiento y la manipulación".