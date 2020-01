SCJN invalida por completo el sistema anticorrupción de la CDMX

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) anuló el decreto por el que se expidieron las leyes del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México y la Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Nueva plataforma anticorrupción debe rendir resultados Transparencia Mexicana considera que con ella se debe dar cuando menos una sanción por cada denuncia que se sostenga, así como la recuperación de cada peso robado.

El Pleno determinó que la Asamblea Legislativa capitalina incurrió en diversos vicios durante el proceso en el que se aprobó en julio de 2017, no convocar debidamente a sesión extraordinaria, no repartir los dictámenes respectivos a los diputados con las 48 horas de anticipación y no justificar la dispensa de trámite para aprobar las leyes.

Este fallo invalida todas las reformas posteriores a la ley del Sistema Local Anticorrupción, por lo que la Asamblea tendrá que volver a aprobarse y emitir nuevas reformas. (Con información de Reforma)