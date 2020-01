Senado de Estados Unidos aprueba T-MEC

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC (USMCA en inglés), con 89 votos a favor y 10 en contra. Ahora, pasa a la mesa del presidente Donald Trump para completar el proceso de ratificación en este país.

Después de meses de negociaciones y retrasos, la Cámara Baja de Estados Unidos ya dio su visto bueno al T-MEC en diciembre, por lo que la aprobación del Senado era el último obstáculo que queda para su ratificación.

NOW VOTING: Passage of H.R.5430, United States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act (USMCA)

Una vez que eso ocurra y Trump lo firme, Estados Unidos se sumará a México, que ya ratificó el tratado en junio de 2019, y solo quedará pendiente la aprobación en Canadá para que el pacto pueda entrar en vigor.

"Todos los ojos estarán puestos en Canadá para que haga rápidamente su trabajo", enfatizó el senador republicano Chuck Grassley, durante el debate sobre el T-MEC en el Senado, que empezó este miércoles por la tarde.

Canadá decidió aplazar su votación sobre el T-MEC a que el acuerdo se aprobara en Estados Unidos, pero se espera que la Cámara de los Comunes del Parlamento vote sobre el pacto cuando retome sus tareas a finales de enero.

Waived, 78-21: Motion to waive the Budget Act with respect to H.R.5430, United States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act (USMCA)

