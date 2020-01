"Tus hijos van a ver lo que te va a pasar" Amenaza presunto empleado de la SEIDO a peatón

Denuncian en redes sociales a supuestos trabajadores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por amenazar a un hombre que les solicitó mover su auto para no obstruir el cruce peatonal.

El video compartido por Marco Antonio Herrera muestra cómo dos hombres, que presuntamente laboran en la Subprocuraduría y la Fiscalía, arremeten de manera agresiva contra él a pesar de estar presente un oficial de la policía. Ambos individuos le dicen que no se van a mover, sin embargo el más grande hasta amenazó a Marco frente a su familia.

Hasta el momento no se ha identificado al hombre, por lo que Marco pide a la Fiscalía General de la República, al Gobierno de la Ciudad de México y a los usuarios que compartan el video para ubicar a los servidores públicos y aplicarles una sanción correspondiente; ya que el cruce es obstruido constantemente y es paso de los niños que salen de una primaria aledaña.

Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar"

Esto en zarco y soto @GobiernoMX @UCS_GCDMX @Claudiashein @inakimanero @RuidoEnLaRed @isidrocorro #Lord pic.twitter.com/OK7nuY3mIl

— Marco Antonio (@MarcoHerrerag) January 16, 2020