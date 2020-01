Fans de Eminem lo catalogan de "insensible" tras el lanzamiento de su nuevo disco

El rapero Eminem ha sido fuertemente criticado desde el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado "Music To Be Murdered By" en el que incluye un tema en el que se burla del ataque del Manchester Arena, en el que murieron 22 personas.

El rapero Eminem se burla del atentado de Manchester

La letra de la canción hace una impactante referencia al ataque de 2017 cuando en uno de sus versos expresa: "Estoy contemplando gritar 'Bombas a distancia' en el juego como si estuviera fuera de un concierto de Ariana Grande esperando".

Gran parte de sus fans se horrorizaron a escuchar la canción y debatieron en sus redes sociales este hecho que calificaron de escalofriante. Las reacciones fueron diversas: "¿Qué hizo que pareciera correcto escribir una letra como esta sobre Manchester? ¿No tienes idea por lo que pasó Ariana Grande?".

"Asqueroso. Qué insensible tiene que ser para decir algo como esto", "¿Eminem realmente tiene casi 50 años y escribe letras sobre Manchester sin ningún remordimiento? ¿Cómo puedes pensar que eso está bien?".

Lanzamiento discreto del nuevo álbum

Eminem lanzó Music To Be Murdered By justo después de la medianoche en Estados Unidos, a través de un tweet discreto con el que no hubo tanta interacción.

El material cuenta con 20 canciones e incluye colaboraciones con Ed Sheeran, Anderson, Paak, Skylar Gray, Royce Da 5’9, Young M.A y el fallecido Juice WRLD.

La estrella de 47 años, cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers, tiene fama de hacer referencia a eventos impactantes en sus canciones, pero a criterio de sus fans este "gesto" fue de muy mal gusto.

Ataque que conmocionó al mundo

El atacante suicida Salman Ramadan Abedi asesinó a 22 personas cuando los fanáticos abandonaban el concierto de Ariana Grande en mayo de 2017. El grupo terrorista del Estado Islámico más tarde se atribuyó la responsabilidad del atentado de Manchester.