Pronóstico del clima en México para esta noche 17 de enero

Para la noche de este viernes 17 de enero, el cielo continúa parcialmente nublado en la Ciudad de México. El pronóstico del clima informa que el ambiente no llegará a ser helado en horas de la noche.

Se siente seguro sólo uno de cada 10 poblanos El 92.7% de los ciudadanos sienten inseguridad en el lugar donde viven y el 15% considera que el gobierno municipal puede reslver los problemas

La temperatura a esta hora marca los 20°C, un tan alto para las cifras manejadas en el mes de diciembre. A medianoche se estima que llegue a los 14°C y para el amanecer de mañana, bajará hasta 9°C.

Dadas estas temperaturas no tan bajas, no se han activado alertas en la ciudad capital. Las probabilidades de lluvia se ubican en 5%, según The Weather Channel.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estima que hay una mayor tendencia de precipitaciones durante el fin de semana.

Esta tarde tenemos ambiente cálido, será fresco por la noche y madrugada. No se presentan condiciones de lluvia, para el fin de semana aumentará la probabilidad. Temperatura 🌡máxima de 24 °C.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/GxK5ikmdv5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 17, 2020

El pronóstico para mañana 18 de enero establece cielos nublados con probabilidades de descargas eléctricas en la tarde. La temperatura máxima se ubicará en 21°C.

Pronóstico del clima para otros estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó la entrada de dos frentes de frío, 31 y 32, y además un canal de baja presión.

🇲🇽⛈️ Conoce en la Imagen Interpretada los efectos que ocasionarán en #México el #FrenteFrío 31 y 32, un canal de #BajaPresión y la entrada de humedad de ambos océanos. Consulta https://t.co/R8Yan9e9Pd pic.twitter.com/07Hyrr2cl8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 18, 2020

Estos eventos meteorológicos ocasionarán lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

También se esperan intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Para mañana, se mantendrá la tendencia de precipitaciones en estos mismos estados. No se registrará caída de nieve o aguanieve hasta el momento.