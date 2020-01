¿Para cuándo Women Rising en México?

El sábado fue la última marcha (por ahora) por la igualdad y los derechos de las mujeres en las calles de Washington. Todos pudimos ver cómo miles de personas participaron en esta Women’s March y salieron a las calles al ritmo de Un violador en tu camino.

Podía sentirse esa energía renovada, ese impulso y esa fuerza de cada una de las mujeres que alzaron su voz no sólo en Washington, también en Chicago, Nueva York, Milwaukee, Los Ángeles, Austin, entre otras muchas ciudades de Estados Unidos.

Mujeres que dicen: ¡Basta! ¡Basta a los abusos! ¡Basta a los privilegios por ser hombre! ¡Basta a ganar menos que los hombres! ¡Basta a las profesiones vetadas!

Mujeres que no están dispuestas a seguir aguantando, mujeres valientes que están dispuestas a luchar como lo hicieron nuestras hermanas sufragistas hace más de 100 años.

Pero las calles de Estados Unidos este sábado se veían diferentes a aquella primera marcha de hace cuatro años. Estaban llenas del apoyo, la ilusión y la esperanza de mujeres de todo el mundo que al igual que yo, tenían su mente y su corazón puesto en ese mismo lugar y en esa misma revolución pacífica pero aguerrida.

Pero la Women’s March no es el único movimiento en pro de los derechos de la mujer. Estos son algunos otros movimientos que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del mundo:

Un violador en tu camino

Es una protesta a modo de performance que ya ha recorrido todos los rincones del mundo adaptando las letras del himno a cada país. Fue creado por Las Tesis, un grupo feminista chileno. El tema fue grabado en video y se ha viralizado en las redes sociales.

Si sigues los hashtags #LasTesis #ElVioladorEresTu #YLaCulpaNoEraMiaNiDondeEstabaNiComoVestia podrás encontrar muchísimos videos de concentraciones relacionadas con el tema y de casos y experiencias de mujeres que han sufrido acoso o agresión sexual.

#GeneraciónIgualdad

Generación Igualdad es la iniciativa encabezada por la ONU para conseguir los derechos y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo este 2020, en una fecha en la que se cumple el 10º aniversario de ONU Mujeres.

Feminista: ¿sí o no?

En realidad, da igual, feminista no es más que una etiqueta y en ti queda si quieres ponértela o no. Lo importante es que la mayoría de las personas hoy queramos la igualdad y hay que reconocer que ésta aún no la tenemos. Reconocerlo es precisamente el primer paso para lograrla y (espero que pronto) conseguirla.

Desde aquí invito a todas las mujeres que hoy me están leyendo a que alcemos siempre la voz. Las mujeres mexicanas también queremos la igualdad y que se respeten nuestros derechos. No más violencia ni discriminación hacia la mujer en México, no sólo es posible, ¡es necesaria y deber ser para todos una prioridad!