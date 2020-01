SpaceX explota cohete espacial que llevaría humanos al espacio

La compañía estadounidense aeroespacial SpaceX destruyó este domingo un cohete Falcon 9 luego de lanzarlo en Cabo Cañaveral, Florida, en la última de las pruebas que realiza antes de ejecutar un vuelo con astronautas que viajarían dentro de la cápsula Crew Dragon acoplada.

Esta prueba de aborto en pleno vuelo con la Crew Dragon -donde en un futuro próximo viajarán los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley- es una de las "necesarias" que le faltaba a la compañía fundada por el magnate Elon Musk para poner en marcha los primeros vuelos comerciales al espacio con humanos a bordo.

El Falcon 9 con la Crew Dragon (también conocida como Dragon 2) se lanzó a las 10:30 hora local desde la histórica plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy, la misma del despegue de las misiones lunares del programa Apolo.

Después del lanzamiento, SpaceX ordenó el sistema de aborto de Crew Dragon, que se separó del cohete aproximadamente a los dos minutos y medio de comenzar el vuelo.

Dragon has separated from Falcon 9 and its SuperDraco engines have completed their burn pic.twitter.com/tDhogz1qQ9

