Brad Pitt confesó el particular apodo que le tiene a Leonardo Di Caprio

Los actores Brad Pitt y Leonardo Di Caprio han mostrado la estrecha relación que mantienen desde que trabajaron juntos en la película "Once Upon In Time In Hollywodd", por ello en la entrega de premios SAG en la que el ex de Jennifer Aniston ganó como Mejor Actor de Reparto reveló cuál es el apodo que le tiene a su entrañable amigo.

Brad Pitt agradeció a Bradley Cooper por ayudarlo a superar su adicción al alcohol “Alcancé la sobriedad por causa de este tipo. Y todos los días han sido más felices desde entonces”, expresó el actor.

Brad Pitt y Leonardo Di Caprio han fortalecido su amistad

Pitt asistió a la gala de premiación con un look muy relajado sin corbata, pero eso no le impidió verse elegante y arrancar suspiros a su paso. También se mostró muy cordial, divertido y conversador sobre todo con la prensa que no dudó en abordarlo y sacarle detalles de su vida personal y profesional.

Apodo entre "colegas"

Pero lo que más captó la atención de todos es que mientras hablaba de diversas anécdotas durante el rodaje de la película de Tarantino, Pitt aseguró que hubo tanta empatía que hasta le tiene un particular apodo a su amigo Di Caprio a quien sueles llamar "de forma cariñosa" LDC, que no son más que las iniciales de su nombre. Mientras que el protagonista de "Titanic" y "El lobo de Wall Street" le dice "amante".

Para el también ex de Angelina Jolie le resulta bastante complicado este apodo, pero a su criterio, él solo le sigue la corriente y busca siempre crear momentos divertidos mientras trabajan o coinciden en algún lugar.

Reacciones en las redes sociales

Las reacciones en las redes fueron inmediatas y más uno seguidor de las redes sociales creó memes de esta dupla que arranca suspiros a su paso.

¡Qué sueño he tenido!😳…Con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Adam Driver. 🙊🙉🙈 pic.twitter.com/4DK95xUp5Q — Lu Amador (@LuAmador93) January 18, 2020

Luis: Dios Leonardo DiCaprio, qué guapo es Yo: Y Joaquin Phoenix??? Luis: Más, claro. Bueno, Joaquín Phoenix es sexy. Y Brad Pitt sin embargo, admito su belleza, pero es una belleza típica Yo: Ah Luis: Pero Leonardo DiCaprio es guapísimo — Júlia Peró (@_juliapero) January 15, 2020

