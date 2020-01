Marlene Favela muestra su nuevo cambio de look que la hace lucir más radiante

La actriz Marlene Favela se dio un cariñito y por ello se realizó un cambio de look que la hace lucir más radiante tras el embarazo de su primera hija a sus 42 años. Luego de largas horas de dedicación y amor que le ha dado a su pequeña, decidió tomar tiempo para ella y renovar su apariencia.

A través de su canal en Youtube la protagonista de "Por amar sin ley" mostró el paso a paso de este cambio con el que además de estar en tendencia, refrescó su imagen y como resultado fue halagada por sus fans.

Quería hacerme un cambio de imagen ahora que soy mamá, algo diferente, porque ya llevo varios meses con el pelo oscuro así que me lo quiero aclarar (…) Lo tengo un poquito rojizo y lo vamos a llevar a beige", expresó la actriz mexicana mientras era atendida por su estilista.

A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela) on Jan 17, 2020 at 3:00pm PST

View this post on Instagram

"Espectacular", "Guapísima, me encanta ese look", "Ni parece que acabas de ser mamá te vez increíble", fueron algunas de las reacciones que expresaron en su cuenta en Instagram sus seguidores quienes aplauden que se haya tomado un espacio para ella en su nuevo rol como mamá.

Pero también lo que sorprendió es que durante el audiovisual difundido en su cana, Marlene no lució ni una gota de maquillaje, demostrando así que no necesita tantas capas de productos para lucir bella dentro y fuera de las pantallas. A esto respondieron miles de admiradores que tiene por el mundo.

Me encanta ese look increíble que tiene @marlenefavela_

Me encanta el peinado es el que más me a gustado desde que la empresa a ver💖

La a se mas hermosa

Te quiero sos increíble Actriz

Que la rompe que disfruta y ama su trabajo como Artista

Te amo @marlenefavela_ 😍

Con todo mi💖 pic.twitter.com/h2HONw6T8w

— OrneHoyer🇦🇷 (@OrneHoyer) January 18, 2020