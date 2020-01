Denuncias por maltrato animal se elevan en 214%

Durante 2019, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió cuatro denuncias al día por maltrato animal en la CDMX, mientras que las carpetas de investigación por este delito se multiplicaron en la Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Cifras de la PAOT señalan que el año pasado se abrieron mil 432 denuncias por maltrato animal, de las cuales apenas el 38% han sido concluidas. En tanto, 639 denuncias se encuentran en proceso de investigación, 196 en proceso de admisión y 51 no fueron admitidas.

A su vez, la Fiscalía General de Justicia reveló que en 2018 se abrieron 136 carpetas de investigación por maltrato hacia los animales, pero para 2019 la cifra se elevó a 428, es decir, un aumento de 214%.

Además, los casos de robo de animales se han mantenido constantes desde 2017 a la fecha en 117 casos por año, según la propia Fiscalía.

Las alcaldías con más carpetas de investigación levantadas por casos de robo y maltrato animal durante el año pasado fueron: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Benito Juárez.

Piden Fiscalía especializada

Ante el aumento en las denuncias por maltrato animal en la capital del país, la diputada local Leticia Varela propuso la creación de una Fiscalía especializada para atender esta clase de delitos.

“Necesitamos una instancia dedicada a atender la problemática del maltrato animal, porque día a día aumentan los casos de abusos no sólo físicos sobre perros y gatos, sino también psicológicos derivados de situaciones que les provocan reacciones de angustia, miedo, ansiedad y estrés”, afirmó.

Recordó que esta idea de crear la fiscalía especializada está contemplada en la iniciativa de reformas a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México que presentó hace algunos meses y con la que busca combatir frontalmente la violencia animal y todos aquellos actos que atenten y pongan en peligro la vida e integridad de los animales afectados.

Esta iniciativa también propone la prohibición de las corridas de toros en la capital del país, además de la venta de carne de animales silvestres o exóticos, el uso de animales para la seguridad privada, y pasear más de cuatro perros en la calle.

Lo anterior generó que diversas organizaciones se manifestarán en contra de esta iniciativa, la cual permanece congelada en el Congreso de la CDMX.

"No estén enojados conmigo, la verdad a veces sí me canso en las redes sociales de todo lo que dicen, pero por supuesto que voy a aguantar porque creo que tengo razón en muchas cosas, tal vez en otras como la vida silvestre no, separémoslas. Qué bueno que me escuchen, que escuchen mi versión, quédense con la que ustedes quieran o ninguna, démosle vuelta a esta página de enfrentamientos, si hubo un malentendido entre ciertas personas con una servidora, démosle vuelta a la página para trabajar mucho en darles voz a los que no tienen", sostuvo.

Denuncias por robo de animales:

Iztapalapa: 16

Benito Juárez: 13

Cuauhtémoc: 13

Tlalpan: 10

Álvaro Obregón: 8

Coyoacán: 8

