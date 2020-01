Google México busca director general; abre convocatoria

A través de un comunicado, Google México anunció la salida de María Teresa Arnal de la empresa, quien ha decidido emprender una nueva aventura profesional "después de casi 3 años" liderando las operaciones.

"Apreciamos que en este tiempo haya compartido con nosotros esa curiosidad e inquietud que le permitieron ofrecer innumerables contribuciones al ecosistema mexicano al frente de Google México, y por sus esfuerzos para apoyar a los emprendedores del país y para reducir la brecha de género en los negocios y en el sector tecnológico mexicano", indicó la empresa. Además de que aseguró que "echaremos de menos su liderazgo y le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos".

I am deeply grateful of the opportunity to have led one of companies making so much impact in a country I call my own 🇲🇽. To my leaders, my peers, my team, my clients, partners and everyone I had the opportunity to work with 🙏🙏

