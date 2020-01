Captan violento asalto a transporte público sobre Calzada de Tlalpan

Un video compartido por Tlalpan Vecinos, muestra el momento durante el cual, dos sujetos armados, asaltan una unidad de transporte público que circulaba sobre Calzada de Tlalpan; el incidente ocurrió el pasado 18 de enero.

Las imágenes dadas a conocer hace unas horas, muestran al vehículo circulando por varios minutos, cuando repentinamente, dos sujetos se ponen de pie en el camión, desenfundan un arma y a punta de insultos y amenazas, despojan a todos los pasajeros de celulares, dinero en efectivo y objetos de valor.

Mientras se comete el robo, uno de los delincuentes le grita al chofer en todo momento que disminuya la velocidad del vehículo: “Baja la velocidad y no te pares” le grita al operador, mientras el otro ladrón se encuentra bolseando a los usuarios.

Tras obtener el botín, los dos hombres armados exigen al conductor que abra las puertas para escapar, no sin antes amenazar al pasaje de muerte si intentaban seguirlos “Nadie se baja, al que se me baje de disparo, no se pasen de chingones.”

Hasta el cierre de la presente, se desconoce si se interpuso la denuncia correspondiente, así como la posición de las autoridades al respecto.

