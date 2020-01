Estados Unidos elogia a México por actuación ante caravana migrante

El Gobierno estadounidense elogió este miércoles al de México por contener la caravana migratoria de centroamericanos en su frontera sur y advirtió a los migrantes que puedan burlar el control de las autoridades mexicanas de que al llegar a EU serán devueltos a sus países.

"Elogio al Gobierno de México por mantener su compromiso de aumentar la seguridad y la aplicación de la ley en su frontera sur", dijo en una declaración el secretario interino de Seguridad Nacional de EU, Chad Wolf, sobre la actuación de las autoridades mexicanas con la caravana de migrantes que llegó el pasado fin de semana a su frontera con Guatemala.

I commend the Government of Mexico for maintaining the integrity of their border, despite outbreaks of violence and lawlessness by people who are attempting to illegally enter. Read my full statement here: https://t.co/4xshcF6sVo pic.twitter.com/TWuQGXmWll

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) January 22, 2020