Alfonso Herrera recibió amenaza de un chofer en Estados Unidos

Alfonso Herrera fue amenazado por un chofer de Uber en Estados Unidos cuando intentaba movilizarse con el servicio. El actor de 36 años denunció la desagradable experiencia este miércoles 22 de enero en Twitter para exigir a la compañía una respuesta luego de vivir el aterrador momento.

“Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”, tuiteó el exRBD sin dar mayor explicaciones.

Sin embargo, más tarde el mexicano regresaría a la plataforma para explicar lo sucedido.

"Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice ‘lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, reclamó el artista.

Para asegurarse de que el caso no pasara desapercibido, la celebridad publicó el mismo mensaje en inglés para darse a entender en todo internet.

Poco después, volvería a ser incisivo con el incidente con otro tuit. "Pst… @Uber ¿nada Quedo en espera. Buena Noche", escribió.

Horas más tarde, la empresa respondió al reclamo de Herrera también públicamente.

"Estamos comprometidos con tu seguridad y queremos conocer más de lo sucedido. Te contactamos por mensaje directo para solicitarte más detalles”, envió.

Reacciones a la denuncia de Alfonso Herrera

Los seguidores de "Poncho" Herrera y compañeros de la farándula agradecieron al cielo que él estuviese bien y que hiciera público el suceso para que se tomen medidas que aseguren la integridad de los usuarios del servicio. Algunas impresiones fueron:

@Adriana_bello: "Qué bueno que estás bien. Abrazos a ti y a la familia".

@martinezmau: "Qué bueno que estás bien. Lamento mucho que esto te haya sucedido. Inaceptable @Uber… Un abrazo".

@SoyDeborahP: "Siento muchísimo eso, ojalá y Uber tome la responsabilidad por lo sucedido".

@Jorge10_10luis: "No leí en qué parte dice que iba a dejar pasar esa situación, dice que no puede informarle en qué terminara el caso puesto que es ya de ellos (…) si quería saber en que terminaría hubiera ido a demandar, no con una queja a la empresa".

Otros internautas aprovecharon su reclamo para exponer sus malas experiencias.