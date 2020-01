Asciende a 830 el número de casos de coronavirus en China; ya hay 25 muertos

La Comisión Nacional de Salud de China informó que el número de casos confirmados del nuevo coronavirus se incrementó a 830 personas, con 25 decesos. También se confirmó el primer fallecimiento fuera de la provincia central de Hubei, donde la capital Wuhan ha sido identificada como el epicentro del brote.

La comisión de salud en Hebei, una provincia del norte colindante con Beijing, dijo que un hombre de 80 años de edad murió después de regresar de una estancia de dos meses en Wuhan, a donde viajó para visitar a sus familiares.

OMS no declara emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan La OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional

Este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió su evaluación luego que las autoridades chinas anunciaron el cierre de tres ciudades y cancelaron eventos importantes en Beijing, la capital, durante el período feriado del Nuevo Año Lunar para tratar de contener el virus.

En una conferencia de prensa en Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que aunque el brote claramente es una emergencia en China, "no se ha vuelto aún una emergencia global de salud. Pudiera convertirse en una".

La decisión "no debería ser tomada como un indicio de que la OMS no piensa que la situación es grave o que no nos la tomamos en serio. Nada pudiera estar más lejos de la verdad", dijo el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La OMS está monitoreando el brote cada minuto de cada día".