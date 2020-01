Aumenta 64% trabajo infantil en el Metro

El trabajo infantil al interior del Metro aumentó en 64%, alertó la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (CDHCDMX) al presentar el informe “La situación del trabajo infantil y el trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México”.

En el informe se refiere que en 2015 había 864 menores trabajando en vagones, pasillos o escaleras, pero para 2017 la cifra se elevó a mil 420 y actualmente este número llega a mil 500, subrayó Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCDMX.

El 54% de los menores que trabajan dentro del Metro son niños, el 41% niñas y 5% son bebés o lactantes, y el 50% proviene del Estado de México, refiere el informe.

En tanto, más de 500 niños y adolescentes trabajan actualmente en la Central de Abasto en distintas tareas como carga de mercancías, carretilleros, subasta o separación de materiales.

Pero estos no son los únicos casos de trabajo infantil en la CDMX. En 2017, el Inegi contabilizó un total de 84 mil 857 menores de 5 a 17 años de edad en situación de trabajo infantil. De este total, 51.7% eran niños y 48.3% niñas.

“Estamos ante un problema y ante una situación que es sumamente normalizada, y normalizada por la mayoría del mundo adulto, no nada más en esta ciudad… tenemos niños, niñas y adolescentes en esta ciudad, que trabajan más que muchos de los que estamos aquí, tenemos niñas y niños de 2 años que están ingresando a un mercado laboral que no les retribuye, ni a ellos ni a su familia, ni a su presente ni a su futuro, nada”, sostuvo la ombudsperson.

Los problemas a los que se enfrentan los menores que trabajan son: afectaciones a sus derechos a la educación, alimentación, salud y desarrollo, al derecho a un nivel de vida adecuado, discriminación y normalización del trabajo infantil, vulnerabilidad y violencia, y trata con fines de explotación laboral infantil y adolescente.

Problema de raíz

En tanto, la secretaria del Trabajo de la CDMX, Soledad Aragón, destacó que el trabajo infantil obedece a un tema de pobreza, y que no se puede erradicar sino se brindan trabajos dignos y decentes a los adultos, sino se rompen las desigualdades y sino se brindan oportunidades para que los niños y adolescentes puedan estudiar.

Precisó que esta administración se enfoca en atacar el problema de raíz, es decir, en combatir la pobreza con acciones y programas de gobierno, además de fomentar el empleo y cuidados de los menores.

Sin embargo, subrayó que este informe deja en evidencia que faltan espacios para el cuidado infantil de los menores, pues muchas madres o padres tienen que salir a trabajar con ellos por falta de espacios.

Al respecto, el diputado local Mauricio Tabe, indicó que fue un error eliminar las estancias infantiles, pues permitían que padres y madres trabajadoras pudieran dejar a los menores. Tan sólo en la CDMX, dijo, se pasó de 530 a 330 guarderías de este tipo, siendo este un factor adicional en la proliferación de trabajo infantil.

“Hay menos oferta de cuidado infantil, si funcionaban bien o no, el problema era de mejorar la operación y garantizar que no hubiera corrupción o desvío de recursos, pero no de eliminar el flujo de recursos dirigido a la organización comunitaria que hace esta oferta de servicios”, criticó.

¿Cuánto trabajan los niños?

39.5% hasta 14 horas

17.1% más de 14 y hasta 36 horas

20.4% más de 36 horas

20% no tiene horario regular de trabajo.

2.3% no especificado

¿Cuánto ganan los niños que trabajan?

24.6% no recibe ingresos

54.5% hasta un salario mínimo

11.9% más de uno y hasta dos salarios mínimos

7.2% más de dos salarios mínimos

1.8% no especificado

