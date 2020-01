95% de los hospitales en el país tiene desabasto de medicinas

La Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica AC (AMOHP), negó que el desabasto de medicamentos para niños con cáncer tenga que ver con médicos que se dedican a tratar a los menores.

Esteban López Gaitán, oncólogo pediatra adscrito al hospital Star Médica y Hospital Ángeles de Morelia, señaló que el 95% de los hospitales de gobierno y privados tienen desabasto de medicamentos a nivel nacional.

Padres de niños con cáncer bloquean calles en la CDMX Hay caos vial en la zona para quienes se dirigen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Insurgentes Norte.

Asimismo, detalló que Michoacán en 2003, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, el ‘seguro de gratuidad para niños con cáncer’, a la par, a nivel federal, y durante la administración de Fox creaba en el entonces el Seguro Popular.

En preguntas y respuestas con el doctor Esteban López Gaitán, oncólogo pediatra adscrito al hospital Star Médica y Hospital Ángeles de Morelia, miembro de la Agrupación Mexicana de Onco-Hematologia pediátrica (AMOHP) y actual presidente del Colegio de Pediatras del estado de Michoacán (COPEMICH), enfatizó, que la realidad es un gran desabasto en todos los estados del hospital.

Algunas excepciones que hicieron proyecciones más largas, tienen aún medicamentos para atender a la población, pero sin duda más del 95% de los hospitales de gobierno y privados tienen desabasto de medicamentos a nivel nacional.

¿Por que se dio este desabasto?

Es complejo de decir. La historia viene desde la creación del Seguro Popular federal y estatal: en Michoacán, en el año 2003 se creó bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, el ‘seguro de gratuidad para niños con cáncer’, a la par, a nivel federal, Fox creaba el Seguro Popular.

Sin embargo había enfermedades que sobrepasaban los costos del Seguro Popular, como era el cáncer; animados por el éxito que tenía el programa en Michoacán, los encargados de la salud en la adolescencia y la infancia en la federación, (CENSIA) lograron hacer que se creara un fondo de protección para gastos catastróficos y se aplicaron una serie de impuestos, principalmente a cigarros y refrescos, para financiarlos sin tocar el presupuesto del sector salud.

En el gobierno de Felipe Calderón se fueron incluyendo, conforme el fondo y su fideicomiso crecían, más y más enfermedades. El tratamiento del cáncer en niños era integral y gratuito. Se certificaron unidades, y realmente se alcanzaron grandes éxitos.

Para empezar: se llevó a casi cero el abandono por falta de recursos para medicinas, y la sobrevida global del niño con cáncer alcanzó más del 70 por ciento. Sin embargo viene la historia de la corrupción de la administración de Peña Nieto, donde bajo el pretexto de abaratar costos, se crean los centros de mezclas donde en vez de vender frascos, venden miligramos ya preparados.

Doctora envía carta a AMLO para desmentir ‘abandono’ de niña con cáncer Aclaró la información expuesta por un columnista que afirma que la paciente se fue al extranjero porque supuestamente ‘se le abandonó’ en México.

Y entonces pasó lo que conocieron en Veracruz, cobraban quimioterapia pero mandaban agua. Y no fue el único lugar, créanme. Además se fortaleció un monopolio, DEMSA/PISA/SAFE prácticamente acaparó el sistema de venta por miligramo y las demás farmacéuticas como Teva, Asofarma, Zurich, Wyeth prácticamente dejaron de importar o fabricar quimioterapia.

En noviembre del año pasado el actual presidente decidió que ese fondo de gastos catastróficos, dejaba de existir, y todos sus recursos fideicomisos pasaban para capitalizar el INSABI y a la secretaria de Salud.

Ustedes saben que pasó: dejaron pues de comprarse quimioterapias, no sólo por el pleito entre Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Pisa/Safe/Demsa contra AMLO: por no tener un plan estratégico dejó a los niños sin quimioterapias de esta empresa, y cuando voltearon a ver a las otras productoras para surtirse, pues ellas ya habían suspendido sus líneas de importación o de producción nacional, tardarían mínimo 6 meses en reabastecer, por lo que mandaron traer medicamento de donde hubiera.

Y fue una empresa de Barcelona con producción francesa, la que le vendió al gobierno mexicano. Pero ojo, desde noviembre el dinero de gastos catastróficos para quimioterapias, ya no está en su lugar. Ahora, como ya no hay Seguro popular, y ya no hay dinero del fondo de gastos catastróficos, nos levantamos con la noticia que, el cáncer al ser una enfermedad de tercer nivel, no está incluida en la universalidad y gratuidad de los mexicanos, y que deben pagar por su atención.

El Presidente y la secretaria de la Función Pública señalaron a los directores hospitalarios y a los jefes de servicio como presuntos culpables del desabasto de medicamentos.

Lo cual es una acusación muy seria, por el daño mediático a la integridad y ética de los médicos, pero además una mentira muy grande y una difamación a las personas que pudiera tener implicaciones legales si no tuviera fuero el presidente.

Los médicos no hacen las compras de medicamentos. Los médicos solamente reportan el número de pacientes y los tipos de enfermedades, y los jefes de servicio hacen un estimado de necesidades de medicamentos para atender a los pacientes, reportando a las autoridades estos datos.

Diputados citarán a comparecer a titulares de Salud y del Insabi El presidente de la Jucopo en la Cámara Baja, aseguró que deben explicar sobre las irregularidades en el medicamentos para niños con cáncer

Posteriormente las compras de los medicamentos, los hace precisamente el departamento de adquisiciones de la Secretaria de Salud, actualmente bajo un esquema de «compras consolidadas» para surtir las peticiones de cada hospital. Así que es una gran mentira que los médicos hayan provocado desabasto de medicamentos.

Además no sólo es quimioterapia, si ustedes van a cualquier hospital público notarán deficiencia de material de curación, de vacunas, de antibióticos, no sólo de quimioterapia; pero ese desabasto también afecta a la medicina particular, por lo que te comentaba de afección de las líneas de producción, ya inexistentes, o por los obstáculos de importación de la actual administración de CEFPRIS, así que sin temor a equivocarme, muy probablemente el 10 o 20 por ciento de las medicinas que recetan los médicos particulares no van a poder surtidas, las farmacias se las reportaran a los pacientes como «medicina en desabasto».

¿Cuál es el impacto de la falta de quimioterapeticos en la población enferma?

Las violaciones y ajustes a los protocolos de tratamiento está perfectamente documentado que tienen impacto negativo en la sobrevida global. Todos sabemos que, si yo no me pongo hoy la quimioterapia no me moriré hoy mismo, probablemente tardaré semanas o meses, por eso, si modifico el tratamiento, o lo doy parcialmente o sustituyo los medicamentos, está descrito que disminuye las posibilidades de curación.

Actualmente en un protocolo se pueden curar siete de cada 10 niños con cáncer, pero por estos retrasos, desabastos y violaciones a los protocolos de tratamiento, se calcula que puede bajar a curarse sólo cinco o menos de cada 10 niños.

Recordemos que el Secretario Alcocer, equivocadamente dijo que ‘no era urgencia’ y ‘que se podría sustituir’ científicamente probado que eso es falso. Si lo sumas a nivel nacional, estamos hablando de que las políticas que han llevado al desabasto de medicina en este sexenio, nos costará la vida de más de 500 niños en los próximos meses o años (un protocolo de leucemia por ejemplo, dura cerca de 3 años).

¿Hay mas gente afectada por este desabasto?

Sí, algunos fármacos como la Ciclofosfamida y el Metotrexate, se utilizan también para enfermedades como lupus, síndrome nefrótico, artritis reumatoide, y muchas otras enfermedades, que también están siendo afectados.

Para nosotros es muy importante que la población escuche el otro lado de la moneda, para que pueda tener conclusiones. Nuestro llamado en la AMOHP es hacia el Presidente y su gabinete a evitar inculpar y difamar a los médicos por el tema del desabasto nacional de fármacos, es un grito de ayuda en representación de nuestros pacientes que al ser menores de edad, sólo tienen nuestra voz para defenderse, y un llamado a la sociedad, para concientizarse sobre el impacto real en salud que éste problema ocasionara a mediano y largo plazo.