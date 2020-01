Inauguran Parque La Cantera, el ‘mini Chapultepec’ de Coyoacán

Con una inversión de 75 millones de pesos para una primera etapa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el Parque La Cantera, en el terreno de la Planta de Asfalto, en la colonia Santa Úrsula, en Coyoacán.

Ante vecinos de la zona que le habían solicitado que el sitio de 2.65 hectáreas se convirtiera en un parque para el disfrute de los habitantes, la mandataria dijo que el parque es un pequeño "sueño" para los habitantes del Pedregal, Santa Úrsula y Santo Domingo pues "estas colonias que querían un espacio público para el disfrute de la naturaleza para venir sábados y domingos o entre semana para caminar o correr", expresó.

Indicó que el objetivo de esta administración es recuperar el tejido social en la ciudad, mediante el rescate la convivencia y disminuyendo desigualdades para que en distintas partes de la capital los habitantes tengan derecho a espacios públicos dignos y de calidad.

"Si existe Chapultepec en el poniente por qué no va a existir un parque aquí en Coyoacán e igual, si existe aquí por qué no va a existir en Iztapalapa, por qué no va a existir en Gustavo A. Madero; y de esta manera estamos recuperando la Ciudad de México, disminuyendo desigualdades porque al final lo que queremos es que todos tengan la posibilidad de ser personas que tengan acceso a los derechos, por eso hablamos de una ciudad de derechos", resaltó.

El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, indicó que esta apertura es la primera etapa y este año viene una segunda donde se trabajaran otras dos hectáreas para ampliar el parque.

Se intervinieron 17 mil 195 metros cuadrados de áreas verdes en las que se colocaron 82 mil 717 plantas de distintas especies, entre ellas lavanda, clivia, zacatón, siempre viva, salvia, dalia y flor de mayo. Se sembraron 565 árboles, como pirul, cazahuate, huizache, colorín, mezquite y tronadora.

Con el objetivo de crear espacios de recreación, se habilitó una trotapista de 340 metros, además de una ciclopista de mil 350 metros, la cual recorre el parque de inicio a fin. También se construyó un área de cyclocross de 246 metros cuadrados y se instalaron 96 luminarias solares.

Además, se instaló un área de juegos infantiles con instalaciones para niños pequeños y grandes; así como dos juegos incluyentes para personas con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, se construyó una multicancha, una cancha de futbol de pasto sintético y otra de voleibol de arena El área de campos suma un total de mil 562 metros cuadrados.